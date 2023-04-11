“Чому ці нелюди мають вирішувати, де саме мені жити?!”: велике інтерв’ю Комаровського про пережите, українців та Путіна

Повномасштабна війна в Україні стала шоком для тих, хто довго толерував російську культуру, політику та самого Путіна. Також ракети у центрі, на заході та півночі країни стали немов холодним душем: люди “засинали 23 февраля”, але прокинулися 24 лютого.
Як за більше як рік великої війни змінився стан українців, а також про особисте переживання подій в інтерв’ю розповів український дитячий лікар Євген Комаровський у телемарафоні Єдині новини.
Зараз відомий дитячий лікар живе між двома містами: рідним Харковом та Києвом, де йому та команді вдалося зібрати незалежну студію для комунікації з людьми.
— В перші дні війни мені здавалося, що моє завдання — говорити до тих, хто мене читає, хто мене знає, — зізнається Комаровський.
Ті хлопці, які зараз йдуть нас вбивати, виростали на моїх книгах, які читали їхні мами.
Ті хлопці, які зараз йдуть нас вбивати, виростали на моїх книгах, які читали їхні мами.
Я вважав, що в мене є шанс достукатися до цих матерів з Росії та Білорусі, бо вони знають, що лікар Комаровський завжди говорить те, що думає. Але ті, хто зазомбований і переконаний, що “Великий Пу” правий — їх уже не вилікуєш.
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А ті, хто знав, то розумів це і до моїх звернень. Виїхали з Росії, не пускали дітей на війну, розповідає Комаровський.
Лікар каже: з шести мільйонів підписників-росіян від його блогу відписався лише мільйон користувачів. Інші слухали все, що він розповідав — і практично вісім місяців Євген Комаровський взагалі не говорив на тему медицини.
— Мене дружина розбудила о п’ятій ранку, в Харкові. Каже: “Чуєш, реальна канонада?!” Я це розумів, але внутрішньо не був готовим до таких масштабів. Знову ж таки, до початку повномасштабної війни я спілкувався з людьми, які, на мою думку, були компетентними в такому питанні.
І тоді я чув лише дві думки: “Загострення буде, але ж танки не поїдуть”. А друга: “Ну, Путін же не ідіот”. А виявилося, що таки ідіот.
І тоді я чув лише дві думки: “Загострення буде, але ж танки не поїдуть”. А друга: “Ну, Путін же не ідіот”. А виявилося, що таки ідіот.
Ця думка й зіграла з нами поганий жарт, висновує Комаровський.
— Не дочекаємося. Швидко він не помре, нам треба своє робити, а не сподіватися на це.
Стосовно “хороших росіян” та спілкування з громадянами РФ у доктора Комаровського своя думка: ми всі недооцінили силу пропаганди у 21 столітті.
Всі ті, з ким я спілкувався, виїхали з Росії після 2014 року. Нині там є дві чи три сім’ї: вони не пишуть мені, бояться підставити себе.
Всі ті, з ким я спілкувався, виїхали з Росії після 2014 року. Нині там є дві чи три сім’ї: вони не пишуть мені, бояться підставити себе.
— Я думаю, якщо почати дезомбування росіян тим же телевізор, то за років 10–15 з них можуть бути нормальні люди, — припускає лікар.
В будь-якому разі, що б там не відбувалося, для наших людей це вже немає ніякого значення. Ми на два – три покоління мінімум поставили хрест на будь-яких зв’язках з росіянами.
Однозначно рік повномасштабного вторгнення та активні обстріли вплинули на українців. Про це говорять усі психологи.
— Ми всі зараз — психологічно постраждали. Бо ми, психологічно постраждалі дорослі, якось намагаємося спілкуватися з нашими дітьми. І це — катастрофа.
Діти, які перебувають з психологічно травмованими дорослими, апріорі не можуть бути здоровими. І це погано для всієї нашої країни. Приміром, можемо говорити, що доля України вирішуватиметься двічі: перший раз — на фронті, а другий — після закінчення бойових дій.
Бо питання постане таке: “Тато до Європи чи сім’я з Європи в Україну?”
Бо питання постане таке: “Тато до Європи чи сім’я з Європи в Україну?”
Інший аспект — це фізичне здоров’я українців. Адже протягом останнього року багато українців почали зловживати алкоголем, почали палити ті, хто до цього не палив. І це впливає на загальний генофонд країни.
— Наші люди почали жити синдромом відкладеного дня. Вони “забили” на своє здоров’я, і це дуже погано.
— Однозначно так. Кожен захисник, який пішов на фронт, прагне, щоб його чи її сім’я була в безпеці та щаслива.
Кожна людина, яка любить — чоловік, наприклад, — наполягатиме, щоб його дружина відпочила і була усміхненою. Заради них обох, заради їхніх дітей. Це нормально.
— Мені важливо відчувати мою країну, мій народ. Бути поруч. Звісно, я був би спокійнішим, якби моя дружина та невістка з дітьми поїхали, але вони також не хочуть цього робити.
І взагалі, чому ці нелюди мають вирішувати, де саме мені жити?! Я буду тут, у рідній країні.
І взагалі, чому ці нелюди мають вирішувати, де саме мені жити?! Я буду тут, у рідній країні.
За словами Комаровського, 24 лютого він з родиною виїхав з рідного Харкова через численні погрози на адресу лікаря. Це були російські військові, які писали, що йдуть “денацифікувати” Комаровського.
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Комаровський каже: українцям тепер треба вміти захищати себе та свою країну, бо жити зі скаженим сусідом ми будемо ще довгі роки. А ще закликає всіх бути толерантнішими та терплячішими, не красти та не брехати — це значно пришвидшить перемогу українців над внутрішніми ворогами.
Шлях України до змін також лежить через нашу культуру. Раніше Алла Загайкевич в ексклюзивному інтерв’ю розповідала, як нам треба викорінювати російську культуру та як нині розвивається музичне мистецтво у країні.
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