Хейт из-за отдыха, муж на войне и съемки Крепостной — интервью с Наталией Денисенко

Вікна пообщались с Наталией Денисенко — звездой сериала Крепостная. У актрисы есть муж Андрей Фединчик. Он тоже актер, но когда началась война — встал в ряды ВСУ. Пара воспитывает сына, Андрея-младшего.

— Все сначала спрашивают, как муж. А я хочу спросить, как вы?

— Я никогда не думала, что буду ждать своего мужа с войны. Это ужасно. Но, с другой стороны, я понимаю, что наши отношения сильно улучшились.

Из-за разлуки и понимания, что твоего близкого человека может вообще не стать. Буду откровенна, что я об этом думала. Это очень больно. Но это улучшило наши отношения, и наша любовь вышла на новый уровень.

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Мне кажется, каждой женщине тяжело одинаково. Неважно, мужчина на “нуле” или нет. И это тоже очень важно понимать, потому что я даже столкнулась с небольшим хейтом.

В комментариях под сообщением, где я написала, что очень скучаю по своему мужу, мне написали: “Ой, где там ваш муж, наверное, он только “числится”, что где-то служит. А вот мой в горячей точке”.

И это обесценивание чувств. Трудно сейчас каждой женщине, ожидающей своего мужа.

— Мысли о том, что можете его потерять, приходят, когда долго не выходит на связь?

— Каждый день я получаю от него смс. Мы так договорились, потому что если нет — все, я еду искать его! Я ему так сказала: если ты мне за сутки не напишешь хоть что-нибудь, то все, я буду ехать.

Он знает, что я такая немножко, что я могу (смеется).

— Вы знаете, где он?

— Да, знаю. И если честно, были такие моменты, что я ему говорила: нет, только не туда. Он говорит: “Наташ, мы не можем выбирать места, это ведь не курорт!”

— Он несколько раз приезжал к вам с сыном.

— Он приезжал, когда мы были в Хмельницком, и перед тем как я сыночка везла на море. Это было неожиданно. Он предупреждал, что, возможно, через несколько дней приедет, но я не знала когда.

Он приехал и просто… Я такого не чувствовала никогда в жизни. Это невероятно.

— После той поездки на море на вас вылилась волна хейта, не правда ли?

— Я сначала не хотела ехать. Не потому, что мог быть хейт. Но у меня был страх, что сейчас закроются у нас границы, сюда никого не будут пускать.

Но муж настоял. Он сказал, что я не имею права оставлять ребенка без детства. А еще у нас сын аллергик и его нужно было свозить на море. Раньше раз в полгода мы его возили всегда.

И вот, когда мы приехали, меня сначала грызла совесть. А потом я увидела: мой ребенок смеется, радуется. Я в безопасности, через несколько дней поедем домой. И меня это как-то расслабило. Я действительно поняла, что в этом ничего нет плохого.

Я считаю, что это было очень правильным решением — повезти сыночка на море. Он приехал другим, таким очень счастливым был.

Мне голову отключить до конца не получилось. Мы постоянно все в этих Telegram-каналах, воздушных тревогах. Вот когда я сама вытаскивала себя из этого состояния, тогда мне удавалось отключиться.

Когда мы приходили на пляж, я говорила себе: все, сейчас купаемся, я откладываю телефон.

— Как с работой, есть ли сейчас съемки?

— Съемок нет. Я общалась с продюсерами: только когда закончится война, мы сможем что-то запускать в работу. Потому что сейчас на каналах и продакшенах нет денег.

Чтобы что-то снимать, надо привлекать инвесторов. Но никто не хочет вкладывать деньги в страну, где есть война, где актера может, грубо говоря, убить снаряд.

— Но Крепостную все-таки досняли?

— Одна актриса, которая снималась в Крепостной, прямо писала сообщения: “Россия — враг”, “Моя страна — враг”. Она сидела под обстрелами несколько месяцев. Мой муж хорошо ее знает.

Вот с ней у меня были две очень важные сцены, которые нельзя было выбросить из сюжета, потому что на этом завязан весь сериал, это ключевые сцены.

Мой муж мне сказал: “Ты не имеешь права хейтить этого человека, я ее очень хорошо знаю, и она поддерживала Украину”. Но я столкнулась с большим хейтом со стороны коллег.

Когда все дошло до досъемок, продюсеры сделали официальное заявление, что они не будут сниматься ни с одним российским актером. И наш режиссер придумал эти ключевые сцены сделать с дублером.

Мы сняли их в Польше. Кстати, сериал будет выходить на польском телевидении.

— В первые дни войны многие ваши коллеги пытались достучаться до актеров из России, писали им. Вы тоже общались с русскими звездами?

— Ой, я в первые дни столько сообщений настрочила! Кто-то не отвечал, кто-то говорил, что “все будет хорошо, мы вас “асвабадим”, кто-то — “я не могу, я боюсь, у меня дети”.

Женя Лоза, Соня Присс, Дима Пчела, Кирилл Дицевич, Антон Батырев — я многим писала. Вот через неделю где-то стало понятно, что это бессмысленно.

— Занимаетесь волонтерской деятельностью сейчас?

— С начала войны мы включились в волонтерскую работу. Муж поехал на военные учения, а я сразу начала сотрудничать с несколькими фондами, в том числе в Чернигове.

Чернигов был под очень сильными обстрелами, и мои родители там были. Когда они уехали, там осталось много знакомых, им нужно было доставлять лекарства.

Я сотрудничала с фондом Паляниця, Це моє місто. Мы собрали деньги на антидроновые ружья. Они сажают дроны, и потом можно из них еще и считать информацию.

Затем мы с актерами объединились в Act Lots и работаем сейчас над сбором средств для скорых.

Поэтому хочется обратиться к читателям: посещайте наши мероприятия, мы всех очень ждем. Вы не просто приходите к нам сфоткаться, вы еще и делаете хорошее дело. Я вас приглашаю.

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