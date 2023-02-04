Самое главное – это освобождение наших людей на оккупированных территориях: интервью посла Украины в Германии

Весь мир с началом полномасштабной войны не только начал напряженно наблюдать за человеческими трагедиями, которые множатся на территории Украины с приходом российских оккупантов. Разные страны объединились, чтобы помочь украинцам победить своего врага и сохранить мир на всей планете.

Немалая заслуга в достижении такого единства заключается в упорной работе украинских дипломатов. И даже те страны, которые, вероятно, желали бы сохранять тишину, не могут оставаться в стороне благодаря мощному голосу нашего народа.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал журналисту издания Deutsche Welle Ричарду Уокеру о важности западных самолетов-истребителей для Украины, как обеспечить Украину гарантиями безопасности от повторного нападения РФ и как мир реагирует на цель Украины вернуть Крым.

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О приоритетах посла Украины в Германии

Мои приоритеты как посла здесь с самого начала — это бронетехника, основные боевые танки, системы ПВО и артиллерийские установки.

Мы очень хорошо продвигаемся по всем четырём приоритетам и будем продолжать говорить с нашими немецкими партнерами преимущественно по поводу этих четырех приоритетов. Но, конечно, ситуация на поле боя может потребовать другого оборудования.

Сегодня мои приоритеты — системы противовоздушной обороны, основные боевые танки, бронетехника, артиллерия и боеприпасы.

О самолетах-истребителях, которые нужны Украине

Все реактивные самолеты важны, потому что это часть наших усилий по уничтожению российских ракет. Это самая опасная вещь, с которой нам, к сожалению, приходится сталкиваться каждый день.

Россия запускает много ракет по украинским городам, инфраструктуре, и реактивные самолеты — часть наших усилий по противовоздушной обороне.

Как долговременные дискуссии ставят Украину под угрозу

В скором времени будет годовщина полномасштабного российского вторжения в Украину.

Общаясь с нашими партнерами и друзьями, мы надеемся, что они поймут, что Украина борется за жизнь, существование и независимость.

Каждый день, пока мы здесь обсуждаем и дискутируем внутри страны или договариваемся о правилах взаимодействия с партнерами, гибнут украинские солдаты, гибнут украинские мирные жители.

Именно поэтому так важно, чтобы эта дискуссия проходила как можно быстрее и чтобы мы быстрее получили оружие и боеприпасы.

Каждый день промедления стоит жизни украинских военных и мирных жителей.

Почему для Украины важно вернуть Крым

Потому что Крым — это территория, оккупированная Российской Федерацией. Но мы говорим не только о территориях. Мы говорим о возобновлении суверенитета Украины согласно международно признанным границам.

Самое главное — это освобождение наших людей на оккупированных территориях.

Очень многие украинские соотечественники до сих пор находятся в плену российского оккупационного режима на востоке и на юге Украины и в оккупированном Крыму. К сожалению, о зверствах российских оккупационных войск мы узнаем, когда освободим эти территории и наших людей.

Россия совершила акт агрессии еще в 2014 году, и мы видели, что мир пытался повлиять на Путина посредством санкций, ограничения его международной деятельности, изоляции России. Но это не сработало, и Путин пошел дальше и начал широкомасштабную войну в Европе в 21 веке.

Итак, в наших интересах и в интересах всех наших международных партнеров остановить эту агрессивную войну со стороны России и помочь Украине ее выиграть.

У нас есть полная поддержка всех международных партнеров, и все знают, что именно Украина определяет, когда должна закончиться эта война.

У моего президента, у Вооруженных сил Украины и у народа Украины нет иного выхода, чем полностью освободить украинскую территорию и вытеснить российские силы обратно в Россию с юга и востока Украины и Крыма.

Какими должны быть гарантии безопасности для Украины

Мы видели, что Россия нарушила все соглашения, которые были подписаны с ней, включая наше большое соглашение, в котором РФ обязалась признать независимость и территориальную целостность Украины.

То же произошло и с Минскими соглашениями, которые Россия не хотела выполнять с самого начала.

Теперь это призыв к международному сообществу побеспокоиться, чтобы ни одна война никогда больше не могла начаться со стороны РФ после того, как мы вместе победим в этой войне против России.

Важно, чтобы весь мир позаботился о том, чтобы эти гарантии были подкреплены конкретными инструментами, которые помогут сделать так, чтобы Россия их не нарушила.

Также свою поддержку пытаются выразить и подкрепить действиями ЕС. Читай интервью Урсули фон дер Ляен о том, какие шаги Украине еще предстоит сделать для того, чтобы как можно быстрее вступить в Евросоюз.

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