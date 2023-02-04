Интервью

Самое главное – это освобождение наших людей на оккупированных территориях: интервью посла Украины в Германии

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 февраля 2023, 16:00
Олексій Макеєв
Фото: Facebook

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