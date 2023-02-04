Найголовніше — це звільнення наших людей на окупованих територіях: інтерв’ю посла України в Німеччині

Увесь світ з початком повномасштабної війни не лише почав напружено спостерігати за людськими трагедіями, які зараз множаться на теренах України з приходом російських окупантів. Різні країни об’єднались, аби допомогти українцям перемогти свого лютого ворога та зберегти мир на всій планеті.

Чимала заслуга у досягненні такої єдності полягає у наполегливій роботі українських дипломатів. І навіть ті країни, які, ймовірно, бажали б зберігати тишу, не можуть залишатись осторонь завдяки потужному голосу нашого народу.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розповів журналісту видання Deutsche Welle Річарду Вокеру про важливість західних літаків-винищувачів для України, як забезпечити нашу державу гарантіями безпеки від повторного нападу РФ та як нині світ реагує на мету України повернути Крим.

Зараз також дивляться

Про пріоритети посла України в Німеччині

Мої пріоритети як посла тут із самого початку — це бронетехніка, основні бойові танки, системи ППО та артилерійські установки.

Ми дуже добре просуваємося за всіма чотирма пріоритетами і будемо продовжувати говорити з нашими німецькими партнерами переважно щодо цих чотирьох пріоритетів. Але, звичайно, ситуація на полі бою може вимагати іншого обладнання.

Сьогодні моїми пріоритетами є системи протиповітряної оборони, основні бойові танки, бронетехніка, артилерія та боєприпаси.

Про літаки-винищувачі, які потрібні Україні

Усі реактивні літаки важливі, тому що це частина наших зусиль зі знищення російських ракет. Це найнебезпечніша річ, з якою нам, на жаль, доводиться стикатися щодня.

Росія запускає багато ракет по українських містах, інфраструктурі, і реактивні літаки — частина наших зусиль із протиповітряної оборони.

Як довготривалі дискусії ставлять Україну під загрозу

Незабаром буде річниця повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Спілкуючись із нашими партнерами та друзями, ми сподіваємося, що вони зрозуміють, що насправді Україна бореться за життя, існування та незалежність.

Щодня, поки ми тут обговорюємо і дискутуємо всередині країни або домовляємося про правила взаємодії з партнерами, гинуть українські солдати, гинуть українські мирні жителі.

Саме тому так важливо, щоб ця дискусія відбувалася якнайшвидше і щоб ми якнайшвидше отримали зброю та боєприпаси.

Кожен день зволікання коштує життів українських військових і мирних жителів.

Чому для України важливо повернути Крим

Тому що Крим — це територія, окупована Російською Федерацією. Та ми говоримо не тільки про території. Ми говоримо про відновлення суверенітету України згідно з міжнародно визнаними кордонами.

Найголовніше — це звільнення наших людей на окупованих територіях.

Дуже багато українських співвітчизників досі перебувають у полоні російського окупаційного режиму на сході та на півдні України і в окупованому Криму. На жаль, про звірства російських окупаційних військ ми дізнаємося, коли звільнимо ці території і наших людей.

Росія вчинила акт агресії ще в 2014 році, і ми бачили, що світ намагався вплинути на Путіна за допомогою санкцій, обмеження його міжнародної діяльності, ізоляції Росії. Але це не спрацювало, і Путін пішов далі і розпочав широкомасштабну війну в Європі у 21 столітті.

Отже, в наших інтересах і в інтересах усіх наших міжнародних партнерів зупинити цю агресивну війну з боку Росії та допомогти Україні виграти цю війну.

Ми маємо повну підтримку всіх міжнародних партнерів, і всі знають, що саме Україна визначає, коли має закінчитися ця війна.

У мого президента, у ЗСУ та у народу України немає іншого виходу, ніж повністю звільнити українську територію та витіснити російські сили назад до Росії з півдня і сходу України та з Криму.

Якими мають бути гарантії безпеки для України

Ми бачили, що Росія порушила всі угоди, які були підписані з нею, включно з нашою великою угодою, у якій РФ зобов’язалася визнати незалежність і територіальну цілісність України.

Те саме сталося й з Мінськими угодами, які Росія не хотіла виконувати від самого початку.

Тож тепер це заклик до міжнародної спільноти потурбуватися, щоб жодна війна ніколи більше не могла розпочатися з боку РФ після того, як ми разом переможемо у цій війні проти Росії.

Важливо, щоб увесь світ подбав про те, щоб ці гарантії були підкріплені конкретними інструментами, які б допомогти зробити так, щоб Росія їх не порушила.

Також свою підтримку намагаються висловити та підкріпити діями очільники ЄС. Читай інтерв’ю Урсули фон дер Ляєн про те, які кроки Україні ще необхідно зробити для того, щоб якнайшвидше вступити до Євросоюзу.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!