Інтерв'ю

Найголовніше — це звільнення наших людей на окупованих територіях: інтерв’ю посла України в Німеччині

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Лютого 2023, 16:00
Олексій Макеєв
Фото: Facebook

Більше новин
Артур Дронь
Зі львівського гуртожитку на передову: історія молодого поета у лавах ТРО
Найкразі еротичні фільми
Відновити пристрасть у стосунках? Легко! Тримай п’ять еротичних фільмів, з якими твій вечір стане незабутнім
Як обрати спорядження, яке захистить на війні
Кавер для шолома та правильний бронік — як обрати якісне військове спорядження для бійців
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Артур Дронь
Зі львівського гуртожитку на передову: історія молодого поета у лавах ТРО
Як обрати спорядження, яке захистить на війні
Кавер для шолома та правильний бронік — як обрати якісне військове спорядження для бійців
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Комуналка в Україні взимку 2023 - як не переплачувати за послуги
Квартира холодна, а оплата за опалення захмарна? Як заощадити на комуналці та куди звертатись

Відео
0:08:14
Інтерв'ю Шарля Мішеля про вступ України до ЄС 2023

За кілька місяців ви досягли значного прогресу — Шарль Мішель оцінив зусилля України з євроінтеграції
Найголовніше — це звільнення наших людей на окупованих територіях: інтерв’ю посла України в Німеччині
Актуальна карта бойових дій в Україні 4 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:46
У Харкові в державному ліцеї облаштували ідеальне бомбосховище
Подбали про кожну дрібницю! Як старий підвал перетворився на ідеальне шкільне укриття в Харкові
0:03:07
родина з Донеччини
Вогонь добрих сердець не згасить війна! Як родина з Донеччини надихає всю Україну
0:01:28
Перехоплені розмови
Російські матері об’єднуються у союзи та оплакують померлих на війні синів: чи принесе це користь — перехоплення ГУР
0:03:48
Білі янголи
Білі янголи рятують дітей Бахмута: як поліцейські допомогли возз’єднатися мамі і доньці, які не бачились півроку
0:02:55
ДБР розкрило схему злодіїв
З’їдали продукти на папері: ДБР розкрило схему злодіїв, що наживались на ЗСУ
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:02:28
Обміління Дніпра
Уперше за кілька десятиліть! Запоріжжя наближається до екологічної катастрофи — що сталося
Карта бойових дій в Україні 03.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 3 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Артур Дронь
Читати далі
Зі львівського гуртожитку на передову: історія молодого поета у лавах ТРО
Найголовніше — це звільнення наших людей на окупованих територіях: інтерв’ю посла України в Німеччині
Читати далі
Я глибоко вражена рішучістю, амбіціями та швидкістю України — Урсула фон дер Ляєн про перспективи вступу до ЄС

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь