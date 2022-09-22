План на год — продолжать творить украинскую музыку: 13-летний певец Денис Иваник о своих творческих целях

13-летний певец Денис Иваник недавно написал песню Моя Україна обо всех страданиях, которые украинский народ пережил из-за российской агрессии. Слово и музыку артист написал сам.

Он верит в то, что в эти сложные времена его мощное оружие — это творчество. Поэтому на свет появился трек с правдой о страшных реалиях в Украине.

Исполнитель рассказал Екатерине Гук, как он видит этот учебный год в военное время и какие у него творческие планы.

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— Расскажи самые яркие воспоминания с детства?

— Когда я был маленьким, мы жили недалеко от парка, где я очень любил гулять. Особенно мне запомнились наши вечерние прогулки с родителями.

Когда мы выходили из дома, то брали мороженое и долго гуляли, пока не стемнело. В нашей семье мы это делали очень часто.

И сейчас, хоть я и не живу там, до сих пор приезжаю в эти места, чтобы вспомнить веселые времена и наши вечерние прогулки вместе.

— Есть ли у тебя друзья среди одноклассников, какие у вас хобби?

— Наш класс стал очень дружеским. Если сравнивать с младшими классами, то кажется, что это совсем разные дети. На мой взгляд, наше поколение однозначно изменила война…

И эти изменения я вижу не только в себе, но и в моих сверстниках. Наверное, мы в мгновение ока стали взрослее и сознательнее.

Учителя всегда говорили, что у нас один из самых талантливых классов, потому что у каждого есть свое хобби. Кто-то занимается футболом, кто-то — танцами, кто-то — вокалом.

И это очень круто, когда у тебя такой дружеский класс и хорошие одноклассники.

— Каким видишь этот учебный год?

— Сейчас моя школа на очной форме обучения. Надеюсь, что так будет и дальше.

Инструктаж по эвакуации во время воздушной тревоги нам провели еще в первые дни обучения, поэтому последовательность действий мы знаем.

В случае воздушной тревоги вся школа спускается в укрытие до отбоя. Поэтому обучение в этом году нелегкое.

На мой взгляд, скоро некоторые школы перейдут на дистанционное обучение из-за проблем с отопительным сезоном. Если в школах не будет отопления, будет много отсутствующих.

— Не мешает ли учёбе то, что ты занимаешься пением? Как ты совмещаешь?

— Сейчас у меня достаточно плотный график, потому что в старшей школе обучение длится дольше, чем в младших классах. Я стараюсь совмещать обучение с пением так, чтобы еще было время на отдых или прогулки с друзьями.

Очень много времени уходит на школу и вокал. Но я понимаю, что это саморазвитие, самореализация и это нужно мне в дальнейшем.

Но честно признаюсь, что в школе я не изучаю те предметы, которые мне не понадобятся в жизни и в карьере.

— Поддерживают ли тебя одноклассники и учителя?

— Поддержка — очень крутая мотивация двигаться вперед. Большинство учителей и одноклассников знают о моем творчестве и поддерживают меня в этом. Поэтому благодарю их за это.

— Какие у тебя планы и цели в этом году?

— В этом году у меня достаточно много целей и планов. Очень хотелось, чтобы как можно быстрее закончилась война и все мои мечты реализовались.

План на этот год — продолжать развиваться в вокальной карьере, в частности, хочется попробовать пойти на уроки фортепиано. Поскольку я не играю ни на одном из музыкальных инструментов, мне было бы это интересно и полезно.

А еще продолжать творить украинскую музыку и поддерживать Украину своими песнями и концертами до окончания российского вторжения и дальше.

— Мечтал бы ты выступить на детском Евровидении?

— С самого детства мечтаю побывать на телевизионных вокальных шоу. Когда я был маленьким, то всегда любил смотреть по телевизору вокальные телепроекты и говорил, что тоже хочу туда.

О детском Евровидении я знал давно и по-прежнему хочу принять в нем участие. Поэтому верю, что мечта детства сбудется и когда-то я побываю на вокальных телешоу, в том числе и на Евровидении.

— Какой и о чем была бы твоя конкурсная песня?

— Честно говоря, я никогда над этим не задумывался. Однако знаю, что на Евровидение нужно идти с авторской песней. Если конкурс будет после окончания войны, то это бы однозначно была песня о победе Украины!

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