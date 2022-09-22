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План на рік — продовжувати творити українську музику: 13-річний співак Денис Іваник про свої творчі цілі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Вересня 2022, 17:00
Інтерв'ю з Денисом Іваником - 13-річним українським співаком
Фото: Instagram

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