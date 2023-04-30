Вступление Украины в НАТО и поддержка в войне против России — интервью с премьером Эстонии Каей Каллас

Сначала они отдали все свои гаубицы. Теперь вот рекордное количество боеприпасов. Эстония помогает Украине или больше всех стран мира. На это уходит, представьте, треть ее оборонного бюджета! Но как этой маленькой стране удается совершать такие, без преувеличения, великие поступки?

Читай эксклюзив Фактов недели с премьером Эстонии Каей Каллас.

21 час вечера. Посольство Эстонии в Украину. Несмотря на поздний час и усталость, премьер Эстонии Кая Каллас приветствует нашу съемочную группу.

В Украине она впервые начала полномасштабного вторжения. И эта поездка была достаточно насыщенной. Буча, Бородянка, Житомирская область…

Этой весной Каллас уже в третий раз возглавила правительство Эстонии.

И первой страной, которую решила посетить после этого назначения, выбрала Украину – в знак поддержки и того, что она будет крепнуть.

Украина очень дорога нашему сердцу. И я также считаю, что тот большой мандат, который я получила на выборах, это тоже мандат поддерживать Украину дальше.

Позиция Каллас в поддержке Украины настолько активна, что в чем-то ее можно сравнить с британским Борисом Джонсоном.

Именно Кая Каллас в марте призвала Евросоюз собрать миллион артиллерийских боеприпасов для Украины. И это решение было принято довольно быстро!

В одном из интервью вы сказали, что для принятия этого решения понадобилось пять недель. Как трудно было убедить членов ЕС, что было самым сложным в этом?

– Я думаю, что важно мыслить нестандартно. Как мы можем помочь Украине выиграть эту войну? Ибо другого выхода нет. И когда я услышала от военно-промышленной индустрии, что у них нет заказов, а я знаю, что российская сторона работает в три смены, мы подумали: а какая может быть возможность двигаться быстрее?

Чтобы не было так, что Эстония закупает боеприпасы, другие страны закупают, а потом все это к нам приедет, и мы это отправим в Украину. Это требует времени, но у вас его нет. Так что на самом деле было не так уж трудно убедить других, потому что все видят, что мы за Украиной, и мы должны делать это быстрее.

Весной Таллин объявляет о новом пакете военной помощи Украине в 500 тысяч евро. Речь о винтовках, оптических прицелах, бинокли, боеприпасах, патрульных катерах, тепловизорах, а также медицинском снаряжении.

И это снаряды 155-го калибра для тех же гаубиц. Свою часть из миллиона обещанного ЕС страна уже собрала и готова их передать.

Как Эстонии удается это сделать так быстро?

– Мы маленькая страна. Говорят, что большой корабль можно развернуть через несколько месяцев, а малый — через несколько дней или даже часов, а это значит, что в маленькой стране мы можем быстро принимать решения и быстро их выполнять. Для этого мы достаточно эффективны.

Нам ясно понятно, что Украина борется за свою свободу, но она также борется за нашу свободу, поэтому помощь Украине является также помощью нашей обороне.

Следовательно, это не только морально правильно, но и необходимо для нашей собственной обороны, чтобы вы могли бороться и дать отпор агрессору.

Урок, который мы извлекли с 1940-х годов, когда мы потеряли независимость и нашу страну, заключался в следующем: мы думали, если мы нейтральны к тому, что происходит в мире, никто нас не будет трогать. Но на самом деле, если вы нейтральны, вас проглотит империя зла.

И мы усвоили этот урок, больше никогда не будем сами по себе. Мы есть во всех международных организациях, но мы также помогаем нашим друзьям, когда они нуждаются в помощи.

Вы общаетесь с десятками политиков в Евросоюзе, встречаете ли вы сторонников позиции, что с Россией нужно договариваться?

— Не так прямо, но, конечно, мы иногда слышим о, знаете ли, окончании войны. Мол, война – это плохо, мир – это хорошо. Конечно. И когда ты будто на стороне войны, ты похож на плохого парня. Но я пытаюсь это объяснить.

Мир для нас означал, что людей депортировали, наше имущество было национализировано, а нашу культуру и наш язык подавляли. И все это было. Итак, знаете, мир и оккупированные территории не означают прекращения человеческих страданий.

Каким вы видите механизм привлечения России к ответственности?

— То, над чем я работаю, это ответственность не только за военные преступления, но и за преступления агрессии. Разница в том, что преступление агрессии является преступлением руководства. Но нам нужен специальный трибунал, специальный международный трибунал, чтобы преследовать эти преступления, то есть преследовать также Путина, Лаврова, всех руководителей государства, решившего напасть на Украину.

И я считаю, что это очень важно, чтобы разорвать этот исторический цикл, когда Россия атакует своих соседей повсюду, как они это делали в истории.

И если мы не привлечем их к ответственности, они будут делать это и в будущем.

Надежная гарантия безопасности Украины – это членство в НАТО. Но насколько это вступление возможно до завершения войны? Вопрос, который часто задают в Украине.

— Мы поддерживаем заявку Украины на сотрудничество в этом плане и стараемся убедить в этом и других. У нас должна быть четкая перспектива присоединения Украины после войны.

Во-первых, я не думаю, что членство в НАТО возможно, когда идет война. Во-вторых, НАТО является единственной гарантией безопасности. Если есть серые зоны и определенные гарантии безопасности, учитывая, что это не гарантия безопасности, единственной гарантией безопасности является пятая статья договора НАТО.

Эстония верит в Украину. Эстония верит в победу Украины. И мы будем поддерживать вас столько, сколько нужно, чтобы вы могли победить и продолжать жить со процветающей свободной рыночной экономикой и в демократической стране.

К слову, ранее мы подробно рассказывали, что такое НАТО, как работает и какие отношения с Украиной.

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