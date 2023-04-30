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Вступ України до НАТО та підтримка у війні проти Росії — інтерв’ю із прем’єркою Естонії Каєю Каллас

Артем Куля, журналіст Факти тижня 30 Квітня 2023, 13:27
Кая Каллас
Фото: Getty Images

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