Мне кажется, что мир становится одиноким: Майкл Сера о фильме Барби, всплеске популярности и отказе от смартфона

Фильм Барби 20 июля вышел в прокат в кинотеатрах Украины и стал одной из самых ожидаемых кинолент года. Журналисты издания The Guardian пообщались с актером Майклом Серой, сыгравшим в фильме роль Аллана — лучшего друга Кена.

В 2007 году успех фильмов Суперперцы и Джуно сделал Майкла Сэра знаменитостью. И тогда для него это стало таким шоком, что он едва не бросил актерскую карьеру. Но Сэра нашел путь назад и сейчас у него успешная карьера актера.

О фильме Барби

Майкл Сера рассказывает, что отчаянно стремился стать частью фильма о Барби. Сценарий был интересным, говорит он, и ему нравилась мысль о работе с Марго Робби и Райаном Гослингом, которые сыграли роль Барби и Кена, а также с режиссером киноленты Гретой Гервиг.

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Однако, несмотря на популярность и большой бюджет, Барби, похоже, имеет определенные артхаусные черты. Майкл Сера говорит, что любил ходить на съемочную площадку — масштабный Барбиленд.

Я стоял там, удивлялся и никогда не уставал разглядывать все вокруг, и находить новые мелкие детали. Это была одна из самых потрясающих вещей, которые я когда-либо видел, — говорит актер.

Об отказе от смартфона

Майклу Сера 35 лет. И он, пожалуй, один из немногих миллениалов, у которых нет смартфона. На вопрос, как он выживает без тех же онлайн-карт, отвечает, что просто заранее продумывает маршрут и иногда рисует карту.

В социальных сетях актер тоже не сидит. Для фотографий он купил фотоаппарат в период, когда его жена была беременна, и научился им пользоваться. Сейчас это его хобби. На вопрос, что он делает, когда появляется свободная минута, актер, смеясь, отвечает: я не знаю. Иногда мне просто скучно.

Майкл Сера говорит, что отсутствие смартфона дает ему пространство, чтобы обдумать все, что происходит. Проверить электронную почту? Для этого у него дома есть компьютер. Также актер любит поиграть.

Я трачу много времени на игру в шахматы. Они полностью засели в моей голове, но, по крайней мере, я оставляю их дома.

На вопрос, смотрит ли он на всех нас, уставившихся в свои телефоны, и жалеет? Майкл не осуждает, но говорит:

Мне жаль моего сына, мне жаль мир. Мне кажется, что он становится очень одиноким.

И рассказывает, что иногда он едет в метро, считает сколько людей смотрят в свои телефоны, и признается: это заставляет чувствовать себя одиноким.

Даже когда ты с друзьями, семьей, любимым человеком или просто со знакомым, которого давно не видел, а они с телефонами. Я думаю, что это выбивает многих людей из колеи, честно говоря, и чувствую, как закрадывается одиночество.

Детство Майкла Сэра

Сэра вырос в пригороде Торонто со старшей и младшей сестрами и нормальным количеством Барби в доме — примерно пять. У него нет особых воспоминаний об играх с ними. Актер говорит:

Мы играли со всем, что было вокруг. Куклы просто были частью нашей жизни — все это напоминало “большой суп” из пластика на полу.

Майкл Сера в детстве начал посещать театральные кружки по выходным, которые считал веселым занятием и чем-то, что ему действительно нравилось, потому что во многих других вещах “я был довольно неумелым”.

При поддержке своих учителей, юный Майкл начал получать работу в рекламе, затем участвовал в детском шоу, но это было скорее случайным увлечением, чем карьерным путем.

По его словам, на него никогда не давили, и он продолжал жить обычной жизнью в школе со своими друзьями, даже когда работы становились все больше, как, например, роль в фильме Джорджа Клуни Признания опасного человека.

Всплеск популярности актера и кризис

Когда он внезапно стал популярным в 2007 году после фильмов Суперперцы и Джуно, в которых он сыграл парня беременной девушки, ему было 19. Это не было особенно приятным опытом.

Это было немного ошеломляюще. Я не знал, как вести себя на улице. Слава заставляет тебя чувствовать себя очень некомфортно в собственной шкуре, делает тебя параноиком и странным.

И добавляет: в ней было много замечательных вещей, и он познакомился со многими удивительными людьми, но также и много плохих моментов, с которыми Майкл был не готов справиться.

Он не жалуется на это, скорее признает, что большая слава не всегда была для него полезной. Приложил ли он сознательные усилия, чтобы отойти от более коммерческих проектов? Сера отвечает, что такое с ним случалось.

Был момент, когда я хотел перестать браться за работу, которая сделала бы меня более известным.

Примерно в это время ему предложили стать ведущим Saturday Night Live, но он отказался, к большому ужасу своих агентов. На тот момент у актера был кризис и ему не нравился уровень своей популярности.

Однажды он сказал, что не знает, будет ли продолжать актерскую карьеру. Но он уже подписал соглашение об участии в фильме Эдгара Райта Скотт Пилигрим против мира 2010 года, который, по сути, и вытащил его из этого состояния.

И кажется, актеру удалось понять, чего он хочет. Сейчас Сэра стабильно работает актером во многих интересных проектах.

А подробнее с последней кинолентой, в которой принял участие актер, можно уже познакомиться в кинотеатрах. Кстати, рецензия на фильм Барби уже опубликована на сайте Вікна-новини.

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