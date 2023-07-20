Мені здається, що світ стає самотнім: Майкл Сера про фільм Барбі, сплеск популярності та відмову від смартфона

Фільм Барбі 20 липня вийшов у прокат у кінотеатрах України і став однією з найочікуваніших кінострічок року. Журналісти видання The Guardian поспілкувалися з актором Майклом Серою, що зіграв у фільм роль Аллана — найкращого друга Кена.

У 2007 році успіх фільмів Супер перці та Джуно зробив Майкла Сера знаменитістю. І тоді для нього це стало таким шоком, що він ледь не кинув акторську кар’єру. Але Сера знайшов шлях назад.

Про фільм Барбі

Майкл Сера розповідає, що відчайдушно прагнув стати частиною фільму про Барбі. Сценарій був цікавим, каже він, і йому подобалася думка про роботу з Марго Роббі та Райаном Гослінгом, які зіграли роль Барбі та Кена, а також з режисеркою кінострічки Ґретою Ґервіґ.

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Проте, попри популярність і великий бюджет, Барбі, схоже, має певні артхаусні риси. Майкл Сера каже, що любив ходити на знімальний майданчик — масштабний Барбіленд.

Я стояв там, дивувався і ніколи не втомлювався роздивлятися навколо, і знаходити нові дрібні деталі. Це була одна з найбільш приголомшливих речей, які я коли-небудь бачив, — каже актор.

Про відмову від смартфона

Майклу Сері 35 років. І він, мабуть, один з небагатьох міленіалів, які не мають смартфона. На питання, як він виживає без тих саме онлайн-карт, відповідає, що просто заздалегідь продумує маршрут та іноді малює карту.

У соціальних мережах актор теж не сидить. Для фотографій він купив фотоапарат у період, коли його дружина була вагітна, і навчився ним користуватися. Нині це його хобі. На питання, що він робить, коли з’являється вільна хвилина, актор, сміючись, відповідає: я не знаю. Іноді мені просто нудно.

Майкл Сера каже, що відсутність смартфона дає йому простір, щоб обдумати все, що відбувається. Перевірити електронну пошту? Для цього у нього вдома є комп’ютер. Також актор любить пограти.

Я витрачаю багато часу на гру в шахи. Вони повністю засіли у моїй голові, але принаймні я залишаю їх вдома.

На запитання, чи дивиться він на всіх нас, втуплених у свої телефони, і жаліє? Він не засуджує, але каже:

Мені шкода мого сина, мені шкода світ. Мені здається, що він стає дуже самотнім.

Та розповідає, що іноді він їде у метро, рахує, скільки людей дивляться у свої телефони, і каже, що це змушує його почуватися самотнім.

Навіть коли ти з друзями, родиною, коханою людиною чи просто зі знайомим, якого давно не бачив, а вони з телефонами. Я думаю, що це вибиває багатьох людей з колії, чесно кажучи, і відчуваю, як закрадається самотність.

Дитинство Майкла Сера

Сера виріс у передмісті Торонто зі старшою та молодшою сестрами й нормальною кількістю Барбі в будинку — приблизно п’ять. Він не має особливих спогадів про ігри з ними, але каже:

Ми гралися з усім, що було навколо. Ляльки просто були частиною нашого життя — все це нагадувало “великий суп” із пластику на підлозі.

Майкл Сера у дитинстві почав відвідувати театральні гуртки у вихідні, які вважав веселим заняттям і чимось, що йому справді подобалося, тому що “в багатьох інших речах я був досить невправним”.

За підтримки своїх вчителів юний Майкл почав отримувати роботу в рекламі, потім брав участь у дитячому шоу, але це було радше випадковим захопленням, ніж кар’єрним шляхом.

За його словами, на нього ніколи не тиснули, і він продовжував жити звичайним життям у школі зі своїми друзями, навіть коли роботи ставали дедалі більше, як, приміром, роль у фільмі Джорджа Клуні Сповідь небезпечної людини.

Сплеск популярності актора та криза

Коли він раптово став популярним у 2007 році після фільмів Супер перці та Джуно, в яких він зіграв хлопця вагітної дівчини, йому було 19. Це не було дуже приємним досвідом.

Це було трохи приголомшливо. Я не знав, як поводитися на вулиці. Слава змушує тебе почуватися дуже некомфортно у власній шкурі, робить тебе параноїком і дивним.

Та додає: у ній було багато чудових речей, і я познайомився з багатьма дивовижними людьми, але також і багато поганих моментів, з якими я не був готовий впоратися.

Він не скаржиться на це, скоріше визнає, що велика слава не завжди була для нього корисною. Чи доклав він свідомих зусиль, щоб відійти від більш комерційних проектів? Сера відповідає, що трохи було.

Був момент, коли я хотів перестати братися за роботу, яка зробила б мене більш відомим.

Приблизно в цей час йому запропонували стати ведучим Saturday Night Live, але він відмовився, на превеликий жах своїх агентів. На той момент в актора була криза і йому не подобався рівень популярності.

Одного разу він сказав, що не знає, чи буде продовжувати акторську кар’єру. Але він уже підписав угоду про участь у фільмі Едгара Райта Скотт Пілігрим проти світу 2010 року, який, по суті, й витягнув його з цього стану.

І, здається, актору вдалося зрозуміти, чого він хоче. Нині Сера стабільно працює актором у багатьох цікавих проектах.

А детальніше з крайньою кінострічкою, в якій взяв участь актор, можна вже познайомитися у кінотеатрах. До речі, рецензія на фільм Барбі уже опублікована на сайті Вікна-новини.

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