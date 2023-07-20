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Мені здається, що світ стає самотнім: Майкл Сера про фільм Барбі, сплеск популярності та відмову від смартфона

Діана Просяник, редакторка сайту 20 Липня 2023, 17:00
Майкл Сера
Фото: Getty Images

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