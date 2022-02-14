Работа — это моя жизнь: Маша Ефросинина о шоу Мой секрет, YouTube, статусе посла ООН и тяжелой борьбе с домашним насилием

Маша Ефросинина — ведущая провокационного шоу Мой секрет на телеканале СТБ, автор YouTube-проекта Экзамен и Почетный Посол Фонда ООН. Это лишь краткий перечень достижений человека, чьи интервью невозможно пропустить, а в каждом сказанном им слове можно найти ответ на собственный вопрос.

Отличается ли работа на телевидении и платформе YouTube, как удается создать атмосферу доверия и справиться с эмоционально тяжелыми темами, о которых говорят как известные звезды, так и рядовые жители маленьких городов, Маша Ефросинина рассказала эксклюзивно Вікнам.

В начале существования вашей программы на YouTube вы говорили, что именно в этой сети чувствуете себя максимально комфортно. Как вы решились вернуться к телевизионной версии интервью в программе Мой секрет?

Это целый вызов, здесь без вариантов ответ. В 2016 году Экзамену предшествовал еще один проект, он назывался Откровенно.

Это была попытка на два сезона, а это 100 интервью. 100+100 украинцев, среди которых Кличко, Билык, Садовый, Дорофеева — был целый топ-лист.

Тогда канал, на котором он выходил, решил, что жанр интервью — это не телевизионно. Для телевидения его жизнь закончена. Остаются только шоу и бурлеск — все танцуют и поют.

Потому мы свернулись и пошли в интернет. Всё очень просто. Но, заходя в интернет, мы с моей командой приняли ряд решений: будем делать так, как хотим.

Нас никто не будет цензурировать или редактировать. Не будет указывать, каких гостей брать, что спрашивать, что нет.

Мы не будем утверждать вопросы и темы, будем делать все, что хотим. Это YouTube — имеем право.

Экзамен не сразу взлетел, но хорошо так набирал высоту. Закономерно, со временем аудитория завоевывалась, и мы расправили крылья. Хотя я телевизионный человек, мне нравятся правила, формат, четко поставленная задача.

Телевидение — это другие мощности, там все поставлено на профессиональные рельсы.

На YouTube в первый год я не могла себе позволить даже звукорежиссера. У нас был записан только звук с камер, представляете? Мы сами себе как-то возились, пока не вышли на профессиональный уровень.

И, конечно, когда национальный канал, совершенно уважаемый мною, приходит и говорит, что мы возвращаем жанр интервью и кто, если не ты, кем нужно быть, чтобы отказаться?

Я не сомневалась. Это было чувство глубочайшего кайфа.

Соответственно, возвращаясь к моим чувствам, я испытываю невероятное наслаждение. Это признание моего профессионализма.

Каждый человек, стремящийся к успеху, проходит испытание в виде непризнания, в виде того, что вроде бы очень долго никто не видит его труд.

Это очень трудно. На этом многие ломаются. И вот возвращение жанра интервью и меня в роли ведущей на телевидение — это было для меня доказательством того, что нужно проходить через свои испытания.

Работа — это моя жизнь, я не могу без действия.

Герои, которые приходят на Мой секрет, часто рассказывают очень тяжелые эмоциональные истории. Как вам удается восстановиться после таких непростых разговоров?

Иду побыть в одиночестве. Я в одиночестве занимаюсь спортом, гуляю — день-два мне необходимо для восстановления.

Для того чтобы собрать стадион вокруг, нужно стадион собрать в себе.

Когда я это поняла, я начала принимать себя в этом состоянии. И вот сейчас я в некотором замедлении. Мне это нужно. Я отношусь к этому как к органическому процессу перед созданием нового.

Как звездный интервьюер, вы разговаривали с большим количеством знаменитостей. Были ли среди них те, кто был безразличен к проблеме насилия в семье? Как вы думаете, почему такое возникает?

Да дело даже не в интервью, дело в общей картине. Если это человека не касалось и не касается: жила в любви, где мама с папой держались за руки, целовались до последнего; сама в прекрасных отношениях; все друзья живут в мирных, чудесных отношениях.

Это не их тема. Я не могу их осуждать. У них есть свои проблемы.

В интервью я затрагиваю эти темы, только когда вижу причину. Грубо говоря, с той же Мариной Боржемской, в прошлом Узелковой, конечно же, половина интервью была посвящена ее абьюзивным отношениям.

То, что рассказала Надя Матвеева и какой у нее случился нервный срыв, даже мы не ожидали. Это все-таки должно исходить из личной истории.

Вы активно говорите о теме домашнего насилия в Украине. Приходилось ли вам соприкасаться с сопротивлением на этом пути?

Вы знаете, я не соприкасалась. У меня была только одна дискуссия с компанией женщин, которых сейчас называют современными ролевыми моделями. У всех свои компании, банки, престижная работа, дорогие сумки, шикарные партнерские отношения с мужчинами, равные и т.д.

И они искренне заявляли мне: “С чего ты взяла, что вообще есть какие-то проблемы, с чего ты это взяла?” Я там, конечно, выступила и объяснила.

Потому что да, живя в центре Киева, посещая магазины типа ЦУМа и самые дорогие рестораны, наверняка сложно представить, как живут люди за границей не только Киева, а даже центра столицы.

Что происходит в домах на Позняках, Троещине и т.д. Я уже не говорю о маленьких городах и селах.

Какой первый шаг должен сделать человек, чтобы разорвать круг насилия? Как помочь психологически?

Меня до сих пор поражает одна реальная данность — колоссальное количество женщин живут в насилии, не осознавая этого. Что должно произойти? И сколько нужно об этом говорить? Скорее всего, я буду делать, пока у меня есть на это силы, но каждый раз, когда вижу статистику, опросники и письма, честно говоря, я шокирована.

Женщины просто не осознают, что когда мужчины заставляют заниматься сексом без желания жены — это сексуальное насилие. Когда им не позволяют работать, но при этом не дают деньги, шантажируют этими же деньгами, контролируют расходы, закрывают дом, чтобы не выходила — вот это все экономическое насилие.

Когда мужчина считает нормой пошутить, что она “пожирнела”, сказать, что борщ полный отстой и дерьмо, только свиньям его можно есть, высмеять жену при друзьях — это психологическое насилие. И за все вышесказанное по закону его можно привлечь к ответственности.

Я бы начала с вопроса к себе. Если в этих отношениях тебе плохо, ты периодически плачешь, периодически чувствуешь, что очень несчастна, если тебе больно в любых проявлениях твоего партнера — очевидно, что ты живешь в абьюзивных отношениях.

Если тебе кажется, что тебя оскорбляют — тебе не кажется.

Мы вот сделали со Starlight Media одноименную кампанию с роликами. Когда-то придумала эту фразу, потому что от отчаяния не знала, как женщинам все объяснить.

Поэтому, осознав, что ты все же живешь в таких отношениях, нужно продумать все свои шаги. Во-первых, есть ли у тебя, на кого положиться? Родные, друзья родственники, родители, люди, которые поддержат, к кому можно обратиться и уйти.

Если не на кого опереться, нужно звонить в полицию и писать заявление. По закону, они должны принять меры. Это все тоже не идеально, но работает, если бороться.

Во-вторых, это найти хорошую юридическую поддержку. У нас есть закон. Да, не идеальный, но закон, который всегда должен быть на стороне жертвы. Есть службы бесплатного предоставления юридической помощи. Например, Розкажи мені, где консультируют психологи.

Поэтому нужно просто готовиться: зайти в интернет, зайти ко мне на страницу, где везде сохраненные брошюры, объявления.

Однако сейчас сталкиваюсь с тем, что женщины считают, если это их не касается, можно не сохранять. На самом деле нужно!

Ты никогда не знаешь, что произойдет с тобой или с твоей подругой, сестрой, мамой или просто с соседкой. Это должно быть как памятка.

Как могут помочь близкие и друзья человеку, который пережил или еще переживает домашнее насилие?

Если вы видите, что обижают вашу подругу, что нужно сделать? Сказать ей прежде всего? Может быть, человек не понимает.

Вот, на этом моменте мы упираемся в следующее, подруга думает: “Не лезь, я сама знаю, у меня все хорошо”. Для вас, как для подруги, это знак, что она в заднице, ей плохо.

Она либо страшно запугана им и боится его, либо ей стыдно, потому что первое, что делает абьюзер — полностью стирает самооценку.

Он ее уничтожает, морально расстреливает, ведь женщина, умножена на ноль, обессиливается в своих действиях.

Она не в силах за себя постоять. Поэтому нужно действовать самой, сообщать ей: “Я звоню твоей маме”, “Я звоню в полицию”.

Но есть еще одна неприятная штука — большинство матерей таких женщин не поддерживают их. Потому что, по статистике, к сожалению, жертвами абьюза становятся девушки, которые в детстве наблюдали похожие картины со своими матерями.

Соответственно, они говорят: “Я терпела, и ты терпи”. Это сейчас самая большая проблема на рубеже времен и поколений, над которой мы работаем.

Вы должны объяснить жертве, что готовы всегда помочь и ждать. Возможно, она воспользуется этим.

“Я звоню в полицию, — говорите ей вы, — приезжай в любое время”.

Потому что может наступить, к сожалению, такой момент, когда ей нужно будет просто убегать. Тогда она должна знать, что у нее есть, мама, сестра или хоть кто-нибудь.

Женщины в нашей стране молчат, потому что им кажется, что их будут осуждать. Поэтому все должны показывать, что осуждения нет.

Жертва не виновата, виноват только абьюзер.

Просто просила бы быть осознанными и хранить памятки на случай “а если вдруг”.

Мои личные сообщения всегда забиты просьбами: “дайте телефон, помогите”, несмотря на то, что я уже сотни раз говорила, писала, сохраняла в хайлайтах, рассказывала о сайтах — ничего, только когда припечет.

Сделайте скан и копии документов, копии свидетельств о рождении, своего паспорта, пожалуйста, дубликаты ключей. Пусть всегда будут сложенные вещи на всякий случай — кроссовки, свитер и джинсы, пусть будет такая полочка. Сложно сделать? Нет. Ни у кого нет такой полочки, поверьте.

Но я знаю, что в будущем такой проблемы не будет. Когда общаюсь с осознанными людьми, понимаю, что в будущем не будет такого колоссального числа жертв, как сейчас.

Наши с вами дочери от этого не будут страдать. Чем больше сейчас мы проделаем работы, тем лучше обеспечим наших детей.

Вы Почетный Посол Фонда ООН, который занимается сложными темами — домашнее насилие, гендерное равенство. Какую миссию должна выполнить Маша Ефросинина на этой должности?

Я не могу сама себе ставить миссию, потому что это все же самая миротворческая организация в мире. Поэтому есть устав, протокол, с которым я ознакомлена. Там четко прописаны цели.

Они, безусловно, дипломатического характера. То есть я не имею права и никак не влияю на законодательство, политические решения, правительственные движения, ни на что подобное.

Я даже не имею права писать о политике, что отлично, с одной стороны. Однако иногда это мешает, когда мои действия, призывы, просьбы по усилению законодательства и привлечению внимания к этой теме остаются, скажем, риторикой социально активного человека.

Моя главная миссия — просветительская. То, что мы поднимаем тему домашнего насилия и выводим ее из тьмы. В 2018 году ее просто не существовало.

Мы все знаем эту страшную, просто ужасную фразу “бьет, значит любит”. Я бы ее вообще убрала из лексики человека и штрафовала бы за то, что люди ее произносят. Некоторые относились к этому с юмором, другие со смехом, но это очень страшно.

Еще прабабушка моей бабушки говорила: “Топором своим по двору погонял, то любовь свою доказал”, — поэтому мы получили некое наследство.

То, что сегодня говорят об этом, я даю интервью, выступаю на множестве конференций, конгрессов международных и национальных. Эта тема является повесткой №1 каждый раз, когда появляюсь в публичном поле — такая повестка всегда возникает, и это большой прорыв. Это была моя главная задача.

Мои действия и задачи, как посла, совершенно не похожи, не равносильны функциям всех имеющихся на планете послов — это бесконечный контакт с этой темой. Поэтому у меня ежегодно расписано турне по всем приютам и шелтерам, кризисным центрам и квартирам, появившимся в нашей стране.

Общение с местными властями, социальными службами. Своего рода миротворческая ревизия всех имеющихся служб, работающих на тему домашнего насилия. Вот такие поездки я совершаю практически раз в полтора месяца.

Финальный вопрос. Если бы у вас была возможность, допустим, магическим образом, убрать из мира одну вещь или явление, при условии, что это исчезнет навсегда, что бы это было и почему?

Безусловно, это была бы ненависть человека к человеку. Это причина всего. Ненависть рождает агрессию. Я бы убрала ее навсегда.

Если тебе интересно узнать больше о благотворительности и ты хочешь понять, как телеведущей удается вдохновлять других, читай интервью Маше Ефросининой о первой спасенной жизни и мотивах благотворительности.