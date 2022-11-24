Семь лет была по ту сторону сцены, а теперь поет сама: интервью с певицей SHADU

Сейчас украинская музыка на пике популярности, потому и неудивительно, что на звездном небосклоне появляются новые имена. Сегодня мы расскажем тебе о певице SHADU и ее новой видеоработе под названием 2022.
Ксении Шадурской, а именно такое настоящее имя певицы, 31 год. Она родом из Черкасской области. Музыкой начала интересоваться еще с детства, училась играть на скрипке, пела. В свои 22 оказалась по ту сторону сцены — работала режиссером на шоу Україна має талант и Х-фактор на СТБ, но душа стремилась петь.
Еще несколько известнейших талант-шоу страны — и уже в 2021 году Ксения решается начать сольный проект. Сейчас в наработке исполнительницы восемь авторских песен. Большинство из них имеют социальную тематику. В частности, одна песня ставит за цель поддерживать женщин, еще одна посвящена всем, кто возвращается домой из-за границы.
Одна из последних работ певицы — песня 2022. Именно о ней и о съемках клипа в обесточенном Киеве мы расспросили SHADU.
— Твоя новая песня называется 2022. Что она символизирует для тебя, как создавалась?
2022 — это год, который украинцы никогда не забудут. Год, который перевернул всю нашу жизнь. Год, о котором мы будем рассказывать своим детям и внукам.
С началом войны миллионам семей пришлось разъединиться: женщины, спасая детей, уезжали за границу, мужчины оставались защищать родную землю.
И песня 2022 о том, что после тьмы наступит свет и все любящие сердца обязательно воссоединятся, нужно только ждать и верить.
И песня 2022 о том, что после тьмы наступит свет и все любящие сердца обязательно воссоединятся, нужно только ждать и верить.
Если честно, я не могу эту песню исполнять без слез, ведь понимаю, что тысячи людей потеряли своих близких, и у многих, к сожалению, уже никогда не будет возможности соединиться с любимыми в этой жизни.
— Ты с командой решила снимать клип во время войны. Расскажи, актуально ли это? И как понимаешь свою миссию сейчас?
Съемка клипа во время войны — это всегда риск. Может произойти все что угодно. В принципе, наша жизнь сейчас — это риск.
Относительно миссии артиста. Музыка нужна людям во все времена — жестокие, добрые, грустные, опасные, спокойные, неспокойные!
Потому что музыка лечит, музыка помогает пережить трудные времена, музыка помогает радоваться, музыка помогает смеяться, когда, казалось бы, это невозможно!
Поэтому миссия артиста сейчас — помочь людям пережить это страшное время!
Поэтому миссия артиста сейчас — помочь людям пережить это страшное время!
— Как происходили сами съемки, учитывая отключение электроэнергии в Киеве и опасность новых атак на столицу? Что ты ощущала на съемках?
Честно говоря, я испытывала огромный спектр эмоций.
Во-первых — счастье! Я давно мечтала о своем клипе, потому что хотела, чтобы зритель наконец смог не только слышать меня, но и видеть! Наконец-то получить зрительный контакт со мной.
Во-вторых, было немного пугающе: студия, где проходили съемки клипа, находится в здании старого завода, а россияне, к сожалению, очень любят обстреливать наши заводы. Неважно, работают они или нет, и что на них производится.
В-третьих, на момент запланированной даты съемки проходили длительные отключения электроэнергии. Не было понятно вообще, будет ли свет у нас на съемках, придется ли пользоваться только генератором (что, в конце концов, и произошло).
Но я люблю рисковать, я умею рисковать. Я всегда знаю, зачем рискую. И потому, несмотря на многочисленные обстрелы города, которые были в предыдущие дни, огромные проблемы с электроэнергией, мы сняли этот клип!
— Режиссером клипа стал Виктор Скуратовский. Сразу ли вам удалось сработаться?
Виктор Скуратовский — настоящий профессионал своего дела, и работать с ним — огромное удовольствие! Несмотря на то, что съемки длились более 18 часов, были существенные проблемы со светом, я получила колоссальное удовольствие и первый серьезный опыт работы на съемочной площадке в кадре.
До этого я находилась только за кадром, семь лет проработав режиссером на телевидении.
— Расскажи подробнее о съемках: сколько они длились, были ли какие-то сложности?
Съемочный процесс длился более 18 часов. Было действительно очень сложно. Хотелось передать максимально все эмоции, которые есть в этой песне. Надеюсь, у меня это получилось.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SHADU (@offi_shadu)
Публикация от SHADU (@offi_shadu)
Но было непросто. Буду откровенной: проблемы были прямо на каждом шагу. Уже начинало казаться, что не суждено снять этот клип, потому что все было против меня.
Начались жуткие обстрелы энергосистем Киева и Киевской области, постоянно отключали свет. А за день до съемки произошло что-то с проводкой на студии, где мы должны были снимать клип. Там сгорел генератор. В итоге нам пришлось искать совсем другую студию.
Почти полдня там не было света. Все, что нужно для процесса съемки, — техника, свет на площадке — работало от генератора.
Мы светили фонариками на телефонах, чтобы сделать мне макияж.
Мы светили фонариками на телефонах, чтобы сделать мне макияж.
Однако это все полная ерунда! Главное, чтобы моя песня смогла кому-то поднять настроение, кого-то обогреть, кому-то дать надежду на светлое будущее после нашей победы!
Отметим, что увидеть видеоработу певицы SHADU ты сможешь уже 25 ноября.
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