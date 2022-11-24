Семь лет была по ту сторону сцены, а теперь поет сама: интервью с певицей SHADU

Сейчас украинская музыка на пике популярности, потому и неудивительно, что на звездном небосклоне появляются новые имена. Сегодня мы расскажем тебе о певице SHADU и ее новой видеоработе под названием 2022.

Ксении Шадурской, а именно такое настоящее имя певицы, 31 год. Она родом из Черкасской области. Музыкой начала интересоваться еще с детства, училась играть на скрипке, пела. В свои 22 оказалась по ту сторону сцены — работала режиссером на шоу Україна має талант и Х-фактор на СТБ, но душа стремилась петь.

Еще несколько известнейших талант-шоу страны — и уже в 2021 году Ксения решается начать сольный проект. Сейчас в наработке исполнительницы восемь авторских песен. Большинство из них имеют социальную тематику. В частности, одна песня ставит за цель поддерживать женщин, еще одна посвящена всем, кто возвращается домой из-за границы.

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Одна из последних работ певицы — песня 2022. Именно о ней и о съемках клипа в обесточенном Киеве мы расспросили SHADU.

— Твоя новая песня называется 2022. Что она символизирует для тебя, как создавалась?

2022 — это год, который украинцы никогда не забудут. Год, который перевернул всю нашу жизнь. Год, о котором мы будем рассказывать своим детям и внукам.

С началом войны миллионам семей пришлось разъединиться: женщины, спасая детей, уезжали за границу, мужчины оставались защищать родную землю.

И песня 2022 о том, что после тьмы наступит свет и все любящие сердца обязательно воссоединятся, нужно только ждать и верить.

Если честно, я не могу эту песню исполнять без слез, ведь понимаю, что тысячи людей потеряли своих близких, и у многих, к сожалению, уже никогда не будет возможности соединиться с любимыми в этой жизни.

— Ты с командой решила снимать клип во время войны. Расскажи, актуально ли это? И как понимаешь свою миссию сейчас?

Съемка клипа во время войны — это всегда риск. Может произойти все что угодно. В принципе, наша жизнь сейчас — это риск.

Относительно миссии артиста. Музыка нужна людям во все времена — жестокие, добрые, грустные, опасные, спокойные, неспокойные!

Потому что музыка лечит, музыка помогает пережить трудные времена, музыка помогает радоваться, музыка помогает смеяться, когда, казалось бы, это невозможно!

Поэтому миссия артиста сейчас — помочь людям пережить это страшное время!

— Как происходили сами съемки, учитывая отключение электроэнергии в Киеве и опасность новых атак на столицу? Что ты ощущала на съемках?

Честно говоря, я испытывала огромный спектр эмоций.

Во-первых — счастье! Я давно мечтала о своем клипе, потому что хотела, чтобы зритель наконец смог не только слышать меня, но и видеть! Наконец-то получить зрительный контакт со мной.

Во-вторых, было немного пугающе: студия, где проходили съемки клипа, находится в здании старого завода, а россияне, к сожалению, очень любят обстреливать наши заводы. Неважно, работают они или нет, и что на них производится.

В-третьих, на момент запланированной даты съемки проходили длительные отключения электроэнергии. Не было понятно вообще, будет ли свет у нас на съемках, придется ли пользоваться только генератором (что, в конце концов, и произошло).

Но я люблю рисковать, я умею рисковать. Я всегда знаю, зачем рискую. И потому, несмотря на многочисленные обстрелы города, которые были в предыдущие дни, огромные проблемы с электроэнергией, мы сняли этот клип!

— Режиссером клипа стал Виктор Скуратовский. Сразу ли вам удалось сработаться?

Виктор Скуратовский — настоящий профессионал своего дела, и работать с ним — огромное удовольствие! Несмотря на то, что съемки длились более 18 часов, были существенные проблемы со светом, я получила колоссальное удовольствие и первый серьезный опыт работы на съемочной площадке в кадре.

До этого я находилась только за кадром, семь лет проработав режиссером на телевидении.

— Расскажи подробнее о съемках: сколько они длились, были ли какие-то сложности?

Съемочный процесс длился более 18 часов. Было действительно очень сложно. Хотелось передать максимально все эмоции, которые есть в этой песне. Надеюсь, у меня это получилось.

Но было непросто. Буду откровенной: проблемы были прямо на каждом шагу. Уже начинало казаться, что не суждено снять этот клип, потому что все было против меня.

Начались жуткие обстрелы энергосистем Киева и Киевской области, постоянно отключали свет. А за день до съемки произошло что-то с проводкой на студии, где мы должны были снимать клип. Там сгорел генератор. В итоге нам пришлось искать совсем другую студию.

Почти полдня там не было света. Все, что нужно для процесса съемки, — техника, свет на площадке — работало от генератора.

Мы светили фонариками на телефонах, чтобы сделать мне макияж.

Однако это все полная ерунда! Главное, чтобы моя песня смогла кому-то поднять настроение, кого-то обогреть, кому-то дать надежду на светлое будущее после нашей победы!

Отметим, что увидеть видеоработу певицы SHADU ты сможешь уже 25 ноября.

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