Інтерв'ю
Ексклюзив

Сім років була по інший бік сцени, а тепер співає сама: інтерв’ю зі співачкою SHADU

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 24 Листопада 2022, 15:00
SHADU

Ексклюзиви
Сім років була по інший бік сцени, а тепер співає сама: інтерв’ю зі співачкою SHADU
Доки не закінчиться війна, я не зможу піднятись — як пенсіонери живуть у підвалі зруйнованої багатоповерхівки
Історія Олександра Костюкевича про життя в Херсоні під час окупації
Нарешті можемо плакати й показувати емоції — історія херсонців, які не віддали бізнес росіянам та розпочали наново в Києві
Сім років була по інший бік сцени, а тепер співає сама: інтерв’ю зі співачкою SHADU
Вивчати львівську ґвару та підтримувати армію: ІТ-фахівці з Харкова створили застосунок для наближення перемоги
Історії українських родин, чиї долі зруйнувала війна
Не треба втомлюватися від війни та допомоги! Історії українських родин, долі яких зруйнувала війна
Дивитись більше

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
генератор
Чорна п’ятниця від влади! Київ оплатить 75% від вартості генератора: як подати заявку
Операція без світла. Київ
“Радійте, росіяни, у нас на операційному столі — дитина, а в лікарні повністю зникло живлення”: медична реальність під час блекауту
Іржа
Як прибрати іржу з металу: способи, перевірені часом
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
генератор
Чорна п’ятниця від влади! Київ оплатить 75% від вартості генератора: як подати заявку
Операція без світла. Київ
“Радійте, росіяни, у нас на операційному столі — дитина, а в лікарні повністю зникло живлення”: медична реальність під час блекауту
ЗНО 2023
Наступного року в Україні скасують ЗНО? Пояснення Шкарлета

Відео
Операція без світла. Київ

“Радійте, росіяни, у нас на операційному столі — дитина, а в лікарні повністю зникло живлення”: медична реальність під час блекауту
Втрати росії
310 тільки за добу! Скільки військових втратила РФ в Україні
Папа Римський назвав війну геноцидом
Порівняв війну Росії проти України зі сталінським геноцидом! Папа Римський про агресію РФ
Київ: ситуація з електро- та водопостачанням сьогодні, 24 листопада
Київ після блекауту: коли включать воду та світло у столиці, а також як курсує громадський транспорт
Карта бойових дій в Україні 24.11.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 24 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Обмін полоненими 23 листопада: 36 військових та цивільних повернули з полону в Україну
Ще 36 наших! Скільки українських полонених повернулися додому — деталі обміну 23 листопада
ЄБРР та Нідерланди виділили 372 млн євро на ремонт енергоінфраструктури України
ЄБРР виділить понад €370 млн на українську енергоінфраструктуру
0:01:45
Києво-Печерська Лавра: СБУ розповіли про результати обшуку
Виявили пропаганду “російського миру”? Результати обшуків СБУ у Києво-Печерській лаврі
Аварійні відключення електроенергії в Україні — де зараз немає світла
Аварійні відключення електроенергії в Україні — де зараз немає світла
Обстріли України 23 листопада
Масований ракетний обстріл України: усе, що відомо на цю мить
Більше відео
Жовта стрічка
Читати далі
Вирізала дірки у підкладках та ховала синьо-жовту стрічку там — історія опору жінки з Херсона

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь