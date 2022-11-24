Сім років була по інший бік сцени, а тепер співає сама: інтерв’ю зі співачкою SHADU

Зараз українська музика на піку популярності, тому й не дивно що на зірковому небосхилі з’являються нові імена. Сьогодні ми розповімо тобі про співачку SHADU та її нову відеороботу під назвою 2022.

Ксенії Шадурській, а саме таке справжнє ім’я співачки, 31 рік. Вона родом з Черкащини. Музикою почала цікавитися ще з дитинства, вчилась грі на скрипці, співала. У свої 22 опинилась по той бік сцени — працювала режисеркою на шоу Україна має талант та Х-фактор на СТБ, але душа воліла співати.

Ще кілька найвідоміших талант-шоу країни — і вже 2021 року Ксенія зважується розпочати сольний проект. Нині у доробку виконавиці вісім авторських пісень. Більшість із них мають соціальну тематику. Зокрема, одна пісня має на меті підтримку жінок, ще одна є присвятою всім, хто повертається додому з-за кордону.

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Одна з останніх робіт співачки — пісня 2022. Саме про неї та про зйомки кліпу у знеструмленому Києві ми розпитали SHADU.

— Твоя нова пісня має назву 2022. Що вона символізує для тебе, як створювалась?

2022 — це рік, які українці ніколи не забудуть. Рік, який перевернув усе наше життя. Рік, про який ми розповідатимемо своїм дітям та онукам.

З початком війни мільйонам родин довелося роз’єднатися: жінки, рятуючи дітей, виїжджали за кордон, чоловіки залишалися боронити рідну землю.

І пісня 2022 — про те, що після темряви настане світло і всі люблячі серця обов’язково возз’єднаються, тільки треба чекати і вірити.

Якщо чесно, я не можу цю пісню виконувати без сліз, адже розумію, що тисячі людей втратили своїх близьких. У багатьох, на жаль, вже ніколи не буде можливості з’єднатися з коханими в цьому житті.

— Ти з командою вирішила знімати кліп під час війни. Розкажи, чи на часі це? І як розумієш свою місію нині?

Зйомка кліпу під час війни — це завжди ризик. Може статися все що завгодно. В принципі, наше життя зараз — це ризик.

Щодо місії артиста. Музика потрібна людям у всі часи — жорстокі, добрі, сумні, небезпечні, спокійні, неспокійні!

Тому що музика лікує, музика допомагає пережити важкі часи, музика допомагає радіти, музика допомагає сміятися, коли начебто це неможливо!

Тому місія артиста зараз — допомогти людям пережити цей страшний час!

— Як відбувалися самі зйомки, зважаючи на відключення електроенергії у Києві та небезпеку нових атак на столицю? Що ти відчувала на зйомках?

Правду кажучи, я відчувала величезний спектр емоцій.

По-перше — щастя! Я давно мріяла про свій кліп, бо хотіла, щоб глядач нарешті зміг не тільки чути мене, але й бачити! Нарешті отримати зоровий контакт зі мною.

По-друге, було трохи лячно: студія, де відбувалися зйомки кліпу, розташована в будівлі старого заводу, а росіяни, на жаль, дуже люблять обстрілювати наші заводи. Не важливо, працюють вони чи ні, та що на них виробляється.

По-третє, на момент запланованої дати зйомки відбувалися тривалі відключення електроенергії. Не було зрозуміло взагалі, чи буде світло у нас на зйомках, чи доведеться користуватися лише генератором (що врешті-решт і сталося).

Проте я люблю ризикувати, я вмію ризикувати. Я завжди знаю, навіщо ризикую. І тому, незважаючи на численні обстріли міста, що були в попередні дні, на величезні проблеми з електроенергією, ми зняли цей кліп!

— Режисером кліпу став Віктор Скуратовський? Чи одразу вам вдалося спрацюватися?

Віктор Скуратовський — справжній професіонал своєї справи, і працювати з ним — величезне задоволення! Попри те, що зйомки тривали понад 18 годин, були суттєві проблеми зі світлом, я отримала колосальне задоволення та перший серйозний досвід роботи на знімальному майданчику в кадрі.

До цього я перебувала лише за кадром, сім років пропрацювавши режисеркою на телебаченні.

— Розкажи детальніше про зйомки. Скільки вони тривали, чи були якісь складнощі?

Знімальний процес тривав понад 18 годин. Була справді дуже складно. Хотілося передати максимально всі емоції, які є у цій пісні. Сподіваюся, у мене це вийшло.

Але було непросто. Буду відвертою: проблеми були просто на кожному кроці. Вже починало здаватися, що не судилося зняти цей кліп, бо усе було проти мене.

Почалися моторошні обстріли енергосистем Києва та Київської області, постійно відключали світло. А за день до зйомки сталося щось із проводкою на студії, де ми мали знімати кліп. Там згорів генератор. Зрештою нам довелося шукати зовсім іншу студію.

Майже півдня там не було світла. Все, що потрібно для процесу зйомки — техніка, світло на майданчику працювало від генератора.

Ми світили ліхтариками на телефонах, щоб зробити мені макіяж.

Проте це все повна дурня! Головне, щоб моя пісня змогла комусь поліпшити настрій, когось обігріти, комусь дати надію на світле майбутнє після нашої перемоги!

Зауважимо, що побачити відеороботу співачки SHADU ти зможеш уже 25 листопада.

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