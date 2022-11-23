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Пока не закончится война, я не смогу подняться — как пенсионеры живут в подвале разрушенной многоэтажки

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 23 ноября 2022, 18:00
Пока не закончится война, я не смогу подняться — как пенсионеры живут в подвале разрушенной многоэтажки

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