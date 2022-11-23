Пока не закончится война, я не смогу подняться — как пенсионеры живут в подвале разрушенной многоэтажки

В Харькове, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, восстанавливают разбитые высотки. В настоящее время работы продолжаются более чем на 40 объектах.

Это и Северная Салтовка, где нет ни одного целого дома, и другие микрорайоны. Жители, которые так ждут окончания работ, пока живут кто где: у друзей, родственников или в подвале того же дома.

Читай историю супругов пенсионеров, вынужденных уже девять месяцев жить в подвале харьковской многоэтажки.

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Первый раз я видела, чтобы кот плакал

75-летняя Нила Сивова живет с мужем в 16-этажке в микрорайоне Горизонт. Российская ракета попала в эту высотку еще 28 февраля и разрушила квартиры с 14 по 16 этаж.

Под завалами дома погибли четыре человека. Их тела удалось вытащить только в конце мая.

И окна летели, и цветы летели, и телевизор летел — все на меня летело. Побитая голова была, лицо, колени, плечо было разбито, долго не заживало, болела рука, — рассказывает бабушка.

Все знакомые и родственники до сих пор удивляются, как им удалось выжить после такого удара. Спасся и домашний любимец — старенький котик Тоша. Однако без травм не обошлось.

— Первый раз я видела, чтобы кот плакал. Сидит он у меня за пазухой и плачет — слезы с обоих глаз. И долго, наверное, недели две плакал. Потом перестал есть. Я уже думала, что умрет, — делится Нила.

У животного парализовало задние лапки, и он тянул их на передних. Но благодаря заботливому уходу хозяев, в частности массажам, пушистик потихоньку восстановился.

Сейчас бабушка радуется, что во время прогулки котика уже невозможно удержать на поводке — Тоша не бегает, а “летает”.

Подвальная жизнь

После обстрела их дома Ниле с мужем пришлось оставить свою квартиру на 11-м этаже и переехать в подвал, в мастерскую сантехника.

Они даже на время арендовали квартиру, но вернулись снова сюда. В настоящее время пожилая пара ждет, пока строители заново построят уничтоженные российской ракетой этажи. Работы обещают закончить через несколько месяцев.

Сначала власти собирались разобрать дом полностью. Но потом решили его восстановить. Вместе с радостью от такой новости пришли и тревожные мысли.

Я боюсь. Я панически боюсь. Вот монтируют дом наш, квартиру, нужно будет там жить. Я не знаю, как я буду там жить.

Вот такое впечатление, что пока не закончится война совсем, я не смогу подняться, тем более на 11 этаж… — признается Нила.

Хотя и здесь, в подвале, жизнь не лучше. За время полномасштабной войны бабушка похудела на 12 кг, а выполнение бытовых дел без электроэнергии стало привычной рутиной.

Но, несмотря на все проблемы, женщина смогла более или менее наладить быт даже в таких нечеловеческих условиях. И пока муж работает в детсаду, бабушка Нила ждет его дома, в подвале, с ароматными горячими блинчиками.

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