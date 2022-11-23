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Доки не закінчиться війна, я не зможу піднятись — як пенсіонери живуть у підвалі зруйнованої багатоповерхівки

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 23 Листопада 2022, 18:00
Доки не закінчиться війна, я не зможу піднятись — як пенсіонери живуть у підвалі зруйнованої багатоповерхівки

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