Наказать нельзя оправдать — где поставит запятую кипрский суд по делу украинки о “терроризме” против россиян

В день государственного флага РФ, 22 августа, в центре Ларнаки, Кипр, произошел конфликт между украинкой и группой россиян.

Террористка, пьяница, хулиганка — именно так 55-летнюю киевлянку Ирину Кривоус называют российские пропагандистские издания после этого случая.

Ее обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц по мотивам национальной розни, хулиганстве, ношении холодного оружия и еще нескольких серьезных правонарушениях.

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Но что действительно произошло в тот день, кто виноват в инциденте и какая развязка может быть? Читай дальше.

Моего брата убили садисты с русскими флагами

Ирина родилась и выросла в Киеве, но уже более 20 лет назад Кипр стал ее вторым домом.

26 июня в семье женщины произошла трагедия — погиб ее младший брат, защищавший Украину от российского нашествия.

Если у нас мужчины берут в руки оружие и идут защищать отечество, то россияне просто нападают, — сказала Ирина в одном из своих интервью.

Брат Олег сначала был в терробороне, а затем прошел военное обучение и ушел на фронт. Связи с ним долго не было, но впоследствии его жена узнала мужа на фото в одной из групп в Facebook, где люди ищут своих родственников.

В тот момент он был еще жив, однако осколок вражеского снаряда пробил ему голову. Ранение было слишком тяжелым и несовместимым с жизнью. Защитник скончался в госпитале на руках своей жены и дочери.

Как после этого я могу относиться к людям, поддерживающим весь этот ужас, устроенный Россией? — говорит Ирина.

Она признается, что не чувствует ненависти ко всем россиянам. Но не понимает тех, кто открыто поддерживает кровавый ад и геноцид украинского народа, устроенный россиянами на нашей земле.

Боль от потери родного человека и переживания за своих близких, которые находятся в Украине, вышли из-под контроля, когда Ирина увидела во дворе своего дома пророссийский митинг.

— Из-за таких, как они, я только что потеряла своего брата. Его убили такие же садисты с такими же флагами, как и те, что собрались на пророссийский митинг, — объясняет женщина.

Что произошло 22 августа

В тот день Ирина, как обычно, готовила дома на кухне. В это время она заметила из окна, как на пустыре возле ее дома в районе церкви Панагия Фанеромени начал собираться пророссийский митинг в честь празднования дня флага РФ.

Женщина вспоминает, что увидела полицейский автомобиль, 10-12 человек и примерно шесть российских флагов. Впоследствии пропагандисты напишут, что среди собравшихся были и дети. Хотя Ирина утверждает, что их там точно не было.

Украинка просто не могла сдержать себя от гнева и возмущения и выбежала на улицу в чем была, не заметив, что все еще держала в руке кухонный нож для нарезки хлеба.

Я хотела остановить происходящее, задать им вопрос, как им не стыдно сейчас, когда Россия напала на Украину, сейчас, когда Россия грабит, насилует и убивает украинцев, поддерживать этот ужас.

Все пророссийские митинги — это глумление над невинными жертвами российской агрессии, над украинцами. Это плевок в лицо всему цивилизованному миру, это безнравственно! — делится Ирина.

Донести свое мнение до россиян в спокойной форме оказалось очень сложно. Женщина признается, что действительно не сдержала чувств и позволила себе ненормативную лексику по отношению к пропутинским активистам.

Однако она уверяет, что не нападала, никому не нанесла никаких повреждений, да и не старалась это сделать. Ведь ее цель была совсем другая — прекратить этот праздник смерти и насилия.

В это время ее арестовала полиция. Два копа видели конфликт с самого начала.

Россияне сразу же перекрутили событие, добавив свои любимые фейки и обвинив украинку в нападении на группу с ножом.

Ведущая активистка Координационного совета российских соотечественников Кипра (КСРСК) Людмила Чуйкова и несколько ее приспешников написали заявление в полицию и подали иск в суд.

Что угрожает Ирине

Первое судебное заседание по делу Ирины прошло 19 сентября. Впрочем, его перенесли, поскольку были обнаружены новые детали (видеозапись с места событий, которую сняли сами же россияне).

Второе заседание прошло 5 октября. Под зданием Окружного суда Ларнаки собралась группа поддержки Ирины, требуя честного и беспристрастного правосудия для украинки.

Третье заседание (но последнее ли?) запланировано на 5 декабря. Если женщину не оправдают, то в лучшем случае ей может грозить административный штраф за нарушение покоя граждан.

Мое личное мнение, за что я должна понести наказание, так это за то, что я была с ножом на улице и кричала, то есть нарушила покой граждан. Все остальное, в чем меня обвиняют, — это типичная ложь, — считает Ирина.

А законны ли действия россиян?

— Республика Кипр — демократическая страна. Каждый гражданин может выражать свою точку зрения. То есть каждый россиянин может выйти и пропагандировать свои идеи.

То, что это противоречит гуманитарным основам, киприоты понимают как люди, но на законодательном уровне они не вправе препятствовать этому, — объясняет консул Украины на Кипре Оксана Саганюк.

Посольство Украины в Республике Кипр неоднократно обращалось в Министерство иностранных дел Кипра и предлагало запретить или ограничить выдачу туристических виз для россиян.

И в этом есть определенный прогресс — Кипр отменил для россиян оформление про-виз, которые выдавались ранее. Из-за отсутствия прямых авиарейсов из РФ немного уменьшился и поток туристов.

Кипр поддерживает и выполняет все резолюции ЕС, но не делает ничего более. Они работают в рамках европейского законодательства, — отмечает консул.

В то же время Ирина Кривоус говорит, что теперь наступило ее время выдвинуть встречный иск россиянам за клевету и лжесвидетельство.

— Просто своей ложью они используют время полиции, суда, правительства Кипра, вводя их в заблуждение, — утверждает женщина.

На вопрос, как у нее дела, украинка твердо отвечает, что боевой дух на высшем уровне. Ведь сейчас за справедливость каждый борется на своем фронте.

Безнаказанность России больше всего разочарует украинцев после войны — об этом свидетельствуют результаты социального исследования CASE Украина. А что ты думаешь по этому поводу? Выскажи свое мнение.

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