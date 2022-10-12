Розповіді
Ексклюзив

Покарати не можна виправдати — де поставить кому кіпрський суд у справі українки про “тероризм” проти росіян

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Жовтня 2022, 19:00
Історія українки Ірини Кривоус, яку звинувачують у тероризмі проти росіян

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