Обменял модные шоурумы на сырые окопы — история предпринимателя и военного Максима Тыднюка

До полномасштабной войны Максим Тыднюк имел собственный бренд одежды, писал поэзию и даже участвовал в спортивной гонке IRONMAN.

Еще 23 февраля 33-летний одессит совсем не верил в возможность вторжения России, но уже на следующий день активно занялся волонтерством, а затем пошел служить в рядах ВСУ.

Защитник рассказал изданию Vogue, что его подтолкнуло сменить шоурумы на окопы и как на фронте удается оставаться в гармонии.

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Я жил спокойной и счастливой жизнью

В мирное время Максим и его жена занимались развитием своего семейного бренда одежды. Вся их жизнь крутилась вокруг модных сезонов.

До 24 февраля я жил спокойной и счастливой жизнью. Мы подстроили жизнь под особенности модного бизнеса: знали, когда мы должны отшить и представить новые коллекции, а когда можем уехать в отпуск в теплые страны, — вспоминает мужчина.

Перед Новым годом супруги открыли третий магазин в Харькове и в марте планировали его посетить. Однако российская ракета разбила здание и уничтожила почти всю продукцию, которая там была.

В первую неделю полномасштабной войны семья погрузилась в волонтерство. Максим готовил еду для терробороновцев и военных. А потом понял, что можно запустить пошив вещей для защитников.

Так бренд модной одежды быстро стал кроить балаклавы, бафы и термобелье. Однако в то время у швей не было понимания, в чем нуждаются военные.

Когда Максим сам попал на фронт и на практике испытал свое снаряжение, то понял, что качественную военную одежду могут отшивать только соответствующие специалисты.

Поэтому сейчас мы пришли к выводу, что лучше наш бренд будет осуществлять свою основную деятельность, будет зарабатывать деньги и донейтить на армию — так выглядит наша социальная ответственность сейчас, — говорит предприниматель.

Наш батальон весь добровольческий

До 24 февраля у Максима не было никакого военного опыта. Он не проходил военной кафедры в институте. Однако война кардинально изменила мирную жизнь.

Наш батальон весь добровольческий — большинство людей до этого вели абсолютно гражданскую жизнь, но есть люди и с военным опытом, конечно, — делится военный.

На фронте он уже успел овладеть военной специализацией и закалиться боевым опытом. Максим говорит, что сейчас чувствует, в чем полезен.

Наибольшее удовольствие мужчина получает от общения с людьми на фронте, ведь в стрессовой ситуации все сбрасывают маски и проявляют себя искренне. Так можно узнать друзей на всю жизнь, а еще открыть себя с другой стороны.

Как оставаться в гармонии на войне

Максим признается, что его на фронте поддерживает мысль о том, что где-то продолжается, по крайней мере, относительно мирная и спокойная жизнь.

Очень помогает, когда есть возможность поговорить по телефону с женой. Это в хорошем смысле отрезвляет и возвращает в нормальное русло.

Мы говорим о нашем бизнесе, жена делится успехами, а я со своей стороны могу дать советы, и меня это поддерживает на плаву, — отмечает защитник.

А еще он убежден, что чувство гармонии — это постоянная работа над собой. Максим верит, что жизнь приносит человеку разные обстоятельства. Иногда они бывают неприятными.

Но только от нас самих зависит, как мы проявим себя в этих ситуациях. Следует принять жизненные условия и упорно работать, чтобы получить желаемый результат.

Когда я понял, что мобилизован, сказал себе: если ты солдат, ты должен быть хорошим солдатом. И начал смотреть, читать, тренироваться, не просиживать штаны, а постоянно работать, — говорит Максим.

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