Обміняв модні шоуруми на сирі окопи — історія підприємця та військового Максима Тиднюка

До повномасштабної війни Максим Тиднюк мав власний бренд одягу, писав поезію та навіть брав участь у спортивних перегонах IRONMAN.

Ще 23 лютого 33-річний одесит зовсім не вірив у можливість вторгнення Росії, але вже наступного дня активно зайнявся волонтерством, а згодом пішов служити в лавах ЗСУ.

Захисник розповів виданню Vogue, що його підштовхнуло змінити шоуруми на окопи та як на фронті вдається залишатись у гармонії.

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Я жив спокійним та щасливим життям

У мирний час Максим та його дружина займались розвитком свого сімейного бренду одягу. Усе їхнє життя крутилось довкола модних сезонів.

До 24 лютого я жив спокійним та щасливим життям. Ми налаштували життя до особливостей модного бізнесу: знали, коли маємо відшити та представити нові колекції, а коли можемо поїхати у відпустку в теплі країни, — згадує чоловік.

Перед Новим роком подружжя відкрило третю крамницю в Харкові й у березні саме планувало її відвідати. Однак російська ракета розтрощила будівлю та знищила майже всю продукцію, яка там була.

У перший тиждень повномасштабної війни родина занурилась у волонтерство. Максим готував їжу для тероборонівців та військових. А потім зрозумів, що можна запустити пошиття речей для захисників.

Так бренд модного одягу швидко став кроїти балаклави, бафи й термобілизну. Утім на той час у швачок не було розуміння, чого потребують військові.

Коли Максим сам потрапив на фронт і на практиці випробував своє спорядження, то збагнув, що якісний військовий одяг можуть відшивати тільки відповідні спеціалісти.

Тож зараз ми дійшли висновку, що краще наш бренд здійснюватиме свою основну діяльність, зароблятиме гроші та донейтитиме на армію — отакий вигляд має наша соціальна відповідальність нині, — каже підприємець.

Наш батальйон увесь добровольчий

До 24 лютого Максим не мав жодного військового досвіду й не проходив військову кафедру в інституті. Однак війна кардинально змінила мирне життя.

Наш батальйон увесь добровольчий — більшість людей до цього вели абсолютно цивільне життя, та є люди і з військовим досвідом, звісно, — ділиться військовий.

На фронті він уже встиг опанувати військову спеціалізацію та загартуватись бойовим досвідом. Максим каже, що зараз відчуває, в чому корисний.

Найбільше задоволення чоловік отримує від спілкування з людьми на фронті, адже в стресовій ситуації всі скидають маски та проявляють себе щиро. Так можна пізнати друзів на все життя, а ще відкрити самих себе з іншої сторони.

Як залишатись у гармонії на війні

Максим зізнається, що його на фронті підтримує думка про те, що десь триває принаймні відносно мирне та спокійне життя.

Дуже допомагає, коли є можливість поговорити телефоном з дружиною. Це в гарному сенсі протвережує й повертає в нормальне річище.

Ми говоримо про наш бізнес, дружина ділиться успіхами, а я, зі свого боку, можу дати поради, і мене це підтримує на плаву, — зазначає захисник.

А ще він переконаний, що відчуття гармонії — це постійна робота над собою. Максим вірить, що життя приносить людині різні обставини. Іноді вони бувають неприємними.

Але тільки від нас самих залежить, як ми себе проявимо в цих ситуаціях. Варто прийняти життєві умови та наполегливо працювати, щоб отримати бажаний результат.

Коли я зрозумів, що мобілізований, то сказав собі: якщо ти солдат, ти маєш бути хорошим солдатом. І почав дивитись, читати, тренуватись, не просиджувати штани, а постійно працювати, — каже Максим.

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