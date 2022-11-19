Розповіді

Обміняв модні шоуруми на сирі окопи — історія підприємця та військового Максима Тиднюка

Олена Яковлєва, редакторка сайту 19 Листопада 2022, 18:30
Максим Тиднюк - як власник бренду одягу пішов у лави ЗСУ
Фото: Instagram

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