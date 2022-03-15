Они — трусы: Игорь Кондратюк об обстрелянном доме и отношениях с Россией

Российские оккупанты обстреливают жилые кварталы и разрушают дома мирных граждан.
Каждый может оказаться в опасности. В этот раз пострадал дом украинского телеведущего Игоря Кондратюка.
Он прокомментировал обстрел дома и рассказал, что думает о России.
В момент обстрела телеведущего не было дома, еще 3 марта вместе с семьей он уехал на западную Украину.
Снаряд прилетел в дом на юбилей Игоря Кондратюка. В результате удара загорелся еще и лес, которым спасатели занялись в первую очередь.
О происшествии Игорь узнал от соседей, позвонивших сразу после попадания снаряда.
Это прямое доказательство того, что рашисты не обстреливают аэродромы, военные базы, не воюют с украинской армией, а они трусы — обстреливают жилые кварталы.
Это прямое доказательство того, что рашисты не обстреливают аэродромы, военные базы, не воюют с украинской армией, а они трусы — обстреливают жилые кварталы.
Игорь Кондратюк поделился, что ему больно за все обстрелянные города и жертв рук оккупантов, которым повезло меньше, и в такой момент они были дома.
Я думаю, что ближайшие 50 лет слово “русский” будет ассоциироваться со словом преступник, убийца и насильник.
Большинство Россиян не верят, что “славная” российская армия обстреливает больницы, дома, школы, детсады и роддома.
Россия для меня давно умерла, я об этом не раз писал.
Россия для меня давно умерла, я об этом не раз писал.
Телеведущий потерял связь с российскими коллегами еще в августе 2014 года, когда Россия впервые посягнула на суверенитет Украины.
Его позиция была радикальной тогда, и остается таковой сейчас.
Игорь Кондратюк высказался, что не о чем говорить с людьми, которые используют имперской идеологии Гитлера 21 века — Путина.
Россия умеет промывать мозги и активно распространять свою пропаганду не только на жителей своей страны. Она активно пробует делать это и у нас.
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