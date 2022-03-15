Они — трусы: Игорь Кондратюк об обстрелянном доме и отношениях с Россией

Российские оккупанты обстреливают жилые кварталы и разрушают дома мирных граждан.

Каждый может оказаться в опасности. В этот раз пострадал дом украинского телеведущего Игоря Кондратюка.

Он прокомментировал обстрел дома и рассказал, что думает о России.

Об обстреле дома

В момент обстрела телеведущего не было дома, еще 3 марта вместе с семьей он уехал на западную Украину.

Снаряд прилетел в дом на юбилей Игоря Кондратюка. В результате удара загорелся еще и лес, которым спасатели занялись в первую очередь.

О происшествии Игорь узнал от соседей, позвонивших сразу после попадания снаряда.

Это прямое доказательство того, что рашисты не обстреливают аэродромы, военные базы, не воюют с украинской армией, а они трусы — обстреливают жилые кварталы.

Игорь Кондратюк поделился, что ему больно за все обстрелянные города и жертв рук оккупантов, которым повезло меньше, и в такой момент они были дома.

Я думаю, что ближайшие 50 лет слово “русский” будет ассоциироваться со словом преступник, убийца и насильник.

О коллегах из России

Большинство Россиян не верят, что “славная” российская армия обстреливает больницы, дома, школы, детсады и роддома.

Россия для меня давно умерла, я об этом не раз писал.

Телеведущий потерял связь с российскими коллегами еще в августе 2014 года, когда Россия впервые посягнула на суверенитет Украины.

Его позиция была радикальной тогда, и остается таковой сейчас.

Игорь Кондратюк высказался, что не о чем говорить с людьми, которые используют имперской идеологии Гитлера 21 века — Путина.

Россия умеет промывать мозги и активно распространять свою пропаганду не только на жителей своей страны. Она активно пробует делать это и у нас.

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