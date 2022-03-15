Вони — боягузи: Ігор Кондратюк про обстріляний дім та стосунки з Росією

Російські окупанти обстрілюють мирні квартали та руйнують будинки мирних жителів.

Кожен може опинитися під загрозою. Цього разу постраждав дім українського телеведучого Ігоря Кондратюка.

Телеведучий прокоментував обстріл будинку та розповів, що він думає про Росію.

Про обстріл будинку

У момент обстрілу телеведучого не було вдома, ще 3 березня, разом з родиною, він виїхав у західну Україну.

Снаряд прилетів у будинок на ювілей Ігоря Кондратюка. Внаслідок удару зайнявся ще й ліс, за якого рятувальники взялися першочергово.

Про подію Ігор дізнався від сусідів, які подзвонили одразу після влучання снаряду.

Це прямий доказ того, що рашисти не обстрілюють аеродроми, військові бази, не воюють з українською армією, а вони боягузи — обстрілюють житлові квартали.

Ігор Кондратюк поділився, що йому боляче за всі обстріляні міста, та жертв від рук окупантів, яким пощастило менше, і в такий момент вони були вдома.

Я думаю, що найближчі 50 років слово “російський” буде асоціюватися зі словом злочинець, вбивця та гвалтівник.

Про колег з Росії

Більшість Росіян не вірять, що “славетна” російська армія обстрілює лікарні, будинки, школи, дитсадки та пологові будинки.

Росія для мене давно померла, я про це неодноразово писав.

Телеведучий втратив зв’язок з російськими колегами ще в серпні 2014 року, коли Росія вперше посягнула на суверенітет України.

Його позиція була радикальною тоді та лишається такою й до нині.

Ігор Кондратюк висловився, що не має про що говорити з людьми, котрі послуговують імперській ідеології Гітлера 21 сторіччя — Путіна.

Росія вміє промивати мізки та активно поширювати свою пропаганду не лише на жителів своєї країни. Вона активно намагається робити це й у нас.

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