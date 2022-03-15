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Вони — боягузи: Ігор Кондратюк про обстріляний дім та стосунки з Росією

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 16 Березня 2022, 01:04
Ігор Кондратюк
Фото: Facebook

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