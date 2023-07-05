Обещала режиссеру, что через несколько дней вернется на репетицию. О “русском мире” в Мариуполе словами жительницы города

Российская Федерация сражается с нами не год, не девять и даже не сто лет. Это длительная борьба за верховенство под руководством империалистической “культуры”, взращиваемой оккупантами целыми эпохами, воздействуя на весь мир.

Они уничтожали нас во времена Руси, убивали при казачестве и пытали Советским Союзом. Но окончательное сражение продолжается сейчас: когда Россия забирает у нас дом. Так произошло с героиней нашей истории — предпринимателем, актрисой театра Екатериной Колмыковой.

Женщина потеряла бизнес и родной Мариуполь, но смогла не покинуть театр. Что она пережила и чего хочет сейчас — рассказал Мариупольский телеканал TV7.

Сейчас также смотрят

Начало конца

До 24 февраля Екатерина была владелицей двух магазинов сумок и шести магазинов бытовых товаров. Кроме этого, она играла в театре Conception.

Полномасштабная война для Екатерины Колмыковой началась, как и для большинства украинцев, в пять утра 24 февраля.

— В пять утра мне позвонили друзья из Киева и сказали: началось. Мои мысли тогда были такими: если это уже в Киеве, то от Мариуполя ничего не останется.

Она с семьей выехала в первые дни полномасштабного вторжения, потому что у них не было места для укрытия. Её дом находился возле Порт Сити, и женщина понимала, что будет. В доме родителей не было подвала, поэтому они решили выезжать.

— Мой отец сначала хотел остаться, но потом взглянул на своего внука и сказал, что уезжает. А я помню, что тогда писала своему режиссеру Алексею, что приеду на репетицию через несколько дней.

Мы тогда ещё до конца не осознавали всего, — признается Екатерина.

Выбраться из Мариуполя удалось не всем. Женщина рассказывает, что о судьбе одного актера они до сих пор ничего не знают. Он и его мама пропали без вести. В Мариуполе также остались люди приклонного возраста.

— У меня не стало бизнеса, у меня не стало Мариуполя, но остался театр, хоть и в немного другом формате, — рассказывает женщина. — Раньше это было хобби, но теперь театр стал моей работой.

Все магазины Екатерины уже разграблены и уничтожены. Она признается, что не решается что-либо открывать повторно, потому что боится снова это потерять.

Жизнь с начала

Приехав сначала в Ивано-Франковск, семья не имела где жить и даже ночевать. Так что, устроив выезд своего ребенка за границу, Екатерина поехала в Киев.

Единственное желание сегодня — встретиться с сыном, которого я не видела с прошлого апреля.

На следующий день после приезда в столицу, Екатерине написал её режиссер. Они встретились и долго говорили обо всем пережитом. А на следующий день решили что-то делать.

Обещала режиссеру, что через несколько дней вернется на репетицию. О “русском мире” в Мариуполе словами жительницы города / 3 Фотографии

— Я забыла как это — разговаривать; забыла о сценическом языке, о выступлениях. И мы начали собирать это по каплям. Так возникла идея Культурных дней Мариуполя, — делится женщина.

Мы делаем про Мариуполь. Я считаю, что это наша миссия. Мы рассказываем о его боли.

Она мечтает о победе и Мариуполе под украинским флагом, стране без коррупции.

Через что прошел Мариуполь за время Великой войны, можешь вспомнить из нашей хронологии событий.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!