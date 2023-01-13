Если картины уцелеют, то сделает большую выставку: история художника-аматора из Лисичанска

Российские военные, ворвавшиеся на территорию суверенной Украины, отобрали у мирных людей жизненные достижения и занятия. Все свои картины в оккупированном Лисичанске оставил и художник-аматор Анатолий Мещеряков.

Сейчас мужчина проживает в Днепропетровской области, в Синельниково. Подарил городу одну из картин, которую нарисовал уже после вынужденного переселения, и признается журналистам Суспільного: надеется, что дома его творения не повреждены и ждут его возвращения.

Оставили дома все и уехали

Рисовать Анатолий начал только на пенсии, когда отработал в Лисичанской шахте более 20 лет. Город был родным не только ему, но и нескольким поколениям его семьи: от прадеда Мещеряковы жили в Лисичанске.

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Мужчина признается, что писать картины он хотел всегда. Но раньше для этого не было времени: только после выхода на пенсию решил взять в руки кисти и краски, купленные для внучки.

Сначала картины были такие, кривенькие. А потом появились навыки. Я — самоучка, ко всему дохожу своим умом.

Уже несколько лет спустя художник начал организовывать свои первые выставки картин. В основном мужчина рисовал пейзажи, а учился мастерству у других мастеров и по инструкциям в интернете. Часть из своих гуашных и акриловых картин он продавал, но часто просто дарил.

— В Лисичанском музее была у меня выставка. Делал выставку в Рубежном, в своем родном техникуме, затем в школах. Планировали сделать также небольшой “круиз” по Луганской области, школам. Северодонецк, Рубежное, Кременная.

Хотелось, чтобы люди знали, что в мире есть что-то красивое. Я люблю пейзажи, пытаюсь перенести красоту, которую вижу, на холст, — признается Анатолий.

Но полномасштабное вторжение России разрушило эти планы художника. Месяц он и жена сидели под обстрелами, а потом решились покинуть дом и уехать к знакомой, которая ждала их в Днепропетровской области.

Татьяна училась вместе с Анатолием в техникуме. Когда началась война, сразу позвонила другу и позвала к себе. Муж и жена выезжали из дома в одних спортивных штанах и куртках — не до пожитков, тем более картин тогда было. Сначала они жили у семьи Татьяны, но сейчас уже снимают жилье в Синельниково.

Очень трудно прощаться со своим домом, где все своими руками делалось. Ехали со слезами на глазах. Очень тяжело даже вспоминать…

Сейчас мужчина вернулся к рисованию. За это благодарен жене, потому что именно она помогла ему оставить печальные мысли и отвлекаться на картины.

— Написал уже около полусотни работ. Летом мы с женой ходили в парк, натягивали веревку и развешивали работы. Этакая импровизированная выставка. Детей много приходило — заинтересованные, глаза горят, — вспоминает художник.

Подарок Синельниково

Уже во время пребывания на новом месте Анатолий Мещеряков искал вдохновения и думал, что изобразить на своей картине. И остановил свой выбор на местном здании железнодорожного вокзала.

— Мне понравился их железнодорожный вокзал. Писал около полутора месяца. Там много чертежей. Хотелось воспроизвести точно, без искажений. Я люблю точность, детализацию.

Решил подарить эту работу городу, — признается художник.

Мечтаю вернуться домой и надеюсь, что мои картины целые.

Если его картины уцелеют, мужчина планирует провести большую выставку своих работ в Синельниково, приютившем его на время войны.

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