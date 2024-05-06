Мечтаю, чтобы в Яблонив вернулись люди: как пекарь Ярослава возродила рецепт хлеба малай и стала знаменитостью

Хотим рассказать тебе историю, которая полна ароматами свежего хлеба, теплом и уютом. Знакомься — это Ярослава Боечко из поселка Яблунив Ивано-Франковской области. К ней уже 19 лет подряд приходят жители всех окрестных поселков за душистым горячим хлебом.

В своем горном поселке Ярослава, можно сказать, знаменитость. И вовсе не потому, что благодаря маленькому бизнесу попала на страницы украинского Vogue, а потому, что имеет единственную на всю округу домашнюю пекарню. Поэтому от клиентов отбоя нет. Здесь пекут все многообразие хлеба — рогалики с различными начинками, багеты, круассаны, калачи, паляныци — куда же без них.

У неосведомленных про местные традиции туристов, особым интересом пользуется гуцульский хлеб малай — по уникальному древнему рецепту. Заглянула за кулисы производства и узнала как его изготавливают журналистка СТБ Мария Малевская.

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Когда-то Ярослава была преподавательницей иностранных языков. Но однажды решила кардинально изменить свое предназначение и занялась выпечкой хлеба. Не так давно вместе с мужем открыли свой магазинчик с пекарней, взяв кредит.

Теперь здесь продается, все что нужно местному жителю или туристу. Даже кофе тут не хуже, чем в кафе Киева или Львова, а это для горного поселка, согласись, определенная роскошь.

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С салом — фантастика

Ярослава рассказала как же делается, знаменитый здесь, малай.

— В других регионах я такого не встречала. Был большой запрос от людей, которые спрашивали, почему мы его не печем. Поэтому решили начать. Рецепт известен с давних голодных времен, мне кажется. Пшеница здесь не растет, поскольку это горы, а вот картофель был. Поэтому и придумали такой картофельный хлеб, который нравится всем.

Иногда мы его передаем на Киев, Львов, Ивано-Франковск. Потому что людям это напоминает вкус детства.

— Картофельный малай является обязательным блюдом для крестьянских столов, и очень популярен на свадьбах. Поэтому в сезон свадеб заказов очень много. Малай режут на кусочки, плюс к нему немножко сала и самогона — это фантастически!

Рецепт не секретный

Самый необычный ингредиент — это вареный картофель. И обязательно вареный “в мундирах”. Он измельчается, плюс добавляется кукурузная мука и соль. Тогда хлеб формируется и выпекается около часа при температуре 300°. В обычной духовке такого жара сложно достичь, — добавляет Ярослава.

— Самое сложное из этого — чистить картофель в таких объемах.

Выпекать — это уже быстрее, а вот варить… надо обязательно “в мундирах”, потому что классный вкус и большая польза.

Ограничиваться одной пекарней бизнес-леди не собирается. Теперь мечтает открыть еще несколько пекарен в других горных поселках.

Женщина с грустью отмечает, что из села в последнее время уехало очень много людей. Говорит, главное, чтобы, скорее наступила Победа и люди возвращались домой.

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