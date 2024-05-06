Мрію, щоб у Яблунів повернулися люди: як пекарка Ярослава відродила рецепт хліба малай та стала знаменитістю

Хочемо розповісти тобі історію, яка сповнена ароматами свіжого хліба, теплом та затишком. Знайомся — це Ярослава Боєчко з селища Яблунів на Івано-Франківщині. До неї вже 19 років поспіль приходять жителі усіх навколишніх селищ по запашний гарячий хліб.

У своєму селищі Ярослава знаменитість. І зовсім не тому, що завдяки маленькому бізнесові потрапила на сторінки українського Vogue, а тому, що має єдину на всю околицю домашню пекарню. Тож від клієнтів відбою немає. Тут печуть усе різноманіття хліба — рогалики з різними начинками, багети, круасани, калачі, паляниці — куди ж без них.

Необізнаних у місцевих традиціях туристів особливо цікавить гуцульський хліб малай, який готують за унікальним давнім рецептом. Зазирнула за лаштунки виробництва та дізналася, як його виготовляють журналістка СТБ Марія Малевська.

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Колись Ярослава була викладачкою іноземних мов. Але одного дня вирішила кардинально змінити своє призначення і зайнялась випічкою хліба. Не так давно разом із чоловіком відкрили свою крамничку з пекарнею, взявши кредит. Тепер тут продається, все що потрібно місцевому жителю або туристу — навіть кава, не гірша ніж у кав’ярнях Києва чи Львова, що для гірського селища, погодься, певна розкіш.

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З салом — фантастично

Ярослава розповіла як же готується знаменитий тут малай.

— В інших регіонах я такого не зустрічала. Був великий запит від людей, які цікавилися, чому ми його не робимо. Тож вирішили розпочати. Рецепт відомий з давніх голодних часів, мені здається. Пшениця тут не росте, оскільки це гори, а от картопля була. Тому і вигадали такий картопляний хлібчик, який смакує всім.

Часом ми його передаємо на Київ, Львів, Франківськ. Бо людям це нагадує смак дитинства.

— Картопляний малай є обов’язковою стравою для селянських столів, й дуже популярний на весіллях. Тож у сезон весіль замовлень дуже багато. Малай ріжуть на шматочки, плюс до нього трошки сала і самогону — це фантастично!

Рецепт не секретний

Найнезвичніший інгредієнт — це варена картопля. І обов’язково варена “у мундирах”. Вона подрібнюється, плюс додається кукурудзяна мука і сіль. Тоді хліб формується і випікається близько години за температури 300°. У звичайній духовці такого жару складно досягти, — додає Ярослава.

— Найскладніше з цього — чистити картоплю в таких об’ємах.

Випікати — це вже швидше, а от варити… треба обов’язково “в мундирах”, тому що класний смак і велика користь.

Обмежуватись однією пекарнею бізнес-леді не збирається. Тепер мріє відкрити ще декілька пекарень в інших гірських селищах.

Жінка з сумом відзначає, що з села останнім часом поїхало дуже багато людей. Каже, головне, щоб скоріше настала Перемога і люди повернулися додому.

Випічка буває корисною, стверджують дієтологи, головне її правильно приготувати. Тож ми підібрали для тебе поради — як зробити випічку корисною для здоров’я.

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