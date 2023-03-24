Возвращают обычную жизнь и ощущение красоты! История бьюти-волонтеров, которые помогают людям на деоккупированных территориях

Украинцы знают, как, и умеют помогать друг другу в трудные моменты жизни. Но помощь — это не только деньги, еда или одежда. Вернуть людям привычную жизнь и чувство собственной красоты также очень важно. Простая мелочь может дать вдохновение, и силы жить дальше. Этим и занимаются бьюти-волонтёры. Читай их историю.

Бьюти-волонтёры помогают людям на деоккупированных территориях

О деятельности бьюти-волонтеров рассказал интернет-журнал Platfor.ma. Как волонтеры помогают украинцам ощутить себя красивыми и получить простые услуги, которые в деоккупированных городах встретить пока невозможно, читай дальше.

После деоккупации Киевской области визажистка Ольга Белицкая начала думать, как она может помочь людям, ведь ее работа — макияж. Тогда она решила создавать красоту вокруг и сплотила мастеров.

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Когда летают ракеты, мало кто думает о маникюре и о том, как покрасить волосы. Но это простые вещи, которые способны вернуть нам ощущение привычной жизни и подарить маленькую радость от своего внешнего вида.

Волонтеры начали наведываться в города и села, которые подверглись оккупации и разрухе. Слухи о бьюти-волонтёрах быстро разлетелись, поэтому они совершили более 40 выездов в разные города Украины. Волонтеры посетили Купянск, Балаклею, Изюм, Гостомель, Ирпень, Бучу, Старый Салтов и другие города.

Они имеют возможность делать процедуры людям благодаря донатам небезразличных. Поддержать волонтеров можно на их странице в Instagram.

Как работают бьюти-волонтёры

Постепенно Горенка Киевской области оживает после деоккупации. Россияне обстреливали ее с первого дня, поэтому здесь много уничтоженных домов. Местные жили в подвалах, без электричества, воды и газа. Волонтеров они ждали как праздника.

Когда мастера-волонтёры предложили свою помощь, сомнений не было. Но все-таки были и скептики. Чиновница местной общины рассказала, как один мужчина пришел на массаж, ни на что не надеялся. Но ему так понравилось, что он начал плакать, а затем привел и свою жену.

Когда волонтеры доехали до Горенки, в одной комнате сделали парикмахерскую, в другой — маникюрный салон, в третьей — красили брови и ресницы. Мастера имеют обширный список услуг — окрашивание и подстригание волос, массаж тела и лица, маникюр и косметология.

Все это делают бесплатно, чтобы помочь людям получить то, чего они не могли позволить себе в оккупации и после. Мастера — профессионалы, которые не только качественно предоставляют услуги, но и умеют выслушать, посоветовать и поддержать разговор.

Первой с процедур красоты вышла Надежда, она поделилась эмоциями:

Я когда прочла, что приедут мастера-волонтеры, то всю ночь не спала и пришла сюда в семь утра, чтобы занять очередь. Меня подстригли очень хорошо. Знаете, теперь так легко — и на голове, и психологически.

Люди удивляются, что им предлагают услуги бесплатно, и мастера привыкли к такой реакции. Парикмахер Ирина говорит, что помощь людям заряжает ее:

Я сама из села и знаю как это — не иметь, где подстричься, о маникюре вообще молчу. Я хочу помогать тем людям, у которых нет возможности куда-то поехать и сделать процедуры ухода.

Волонтеры помогают и вдохновляют. Но зачастую даже их самих постигает выгорание. Количество увиденного горя влияет на психику. Читай, как волонтерам побороть эмоциональное выгорание.

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Фото: Platfor.ma