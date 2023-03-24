Рассказы

Возвращают обычную жизнь и ощущение красоты! История бьюти-волонтеров, которые помогают людям на деоккупированных территориях

Анастасия Грубрина, редактор сайта 24 марта 2023, 18:00
Б’юті-волонтери допомагають людям на деокупованих територіях

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Возвращают обычную жизнь и ощущение красоты! История бьюти-волонтеров, которые помогают людям на деоккупированных территориях
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