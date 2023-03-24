Повертають звичне життя і відчуття краси! Історія б’юті-волонтерів, які допомагають людям на деокупованих територіях

Українці знають, як, і вміють допомагати одне одному в скрутні моменти життя. Та допомога — це не лише гроші, їжа чи одяг. Повернути людям звичне життя і відчуття власної краси також дуже важливо. Проста дрібниця може дати натхнення і сили жити далі. Цим і займаються б’юті-волонтери. Читай їхню історію.
Про діяльність б’юті-волонтерів розповів інтернет-журнал Platfor.ma. Як волонтери допомагають українцям відчути себе гарними та отримати прості послуги, які в деокупованих містах зустріти поки неможливо, читай далі.
Після деокупації Київщини візажистка Ольга Белицька почала думати, як вона може допомогти людям, адже її робота — макіяж. Тоді вона вирішила створювати красу навколо та згуртувала майстрів.
Коли літають ракети, мало хто думає про манікюр і про те, як пофарбувати волосся. Та це прості речі, які здатні повернути нам відчуття звичного життя, і подарувати маленьку радість від свого зовнішнього вигляду.
Волонтери почали навідуватися в міста і села, які зазнали окупації та розрухи. Чутки про б’юті-волонтерів швидко розлетілися, тому вони здійснили понад 40 виїздів у різні міста України. Волонтери навідалися до Куп’янська, Балаклії, Ізюма, Гостомеля, Ірпеня, Бучі, Старого Салтова та інших містечок.
Фото: Platfor.ma
Вони мають можливість робити процедури людям завдяки донатам небайдужих. Підтримати волонтерів можна на їх сторінці в Instagram.
Поступово Горенка, що на Київщині, оживає після деокупації. Росіяни обстрілювали її з першого дня, тому тут багато знищених будинків. Місцеві жили в підвалах, без електрики, води та газу. Волонтерів вони чекали як свята.
Коли майстри-волонтери запропонували свою допомогу, вагань не було. Та все ж були і скептики. Чиновниця місцевої громади розповіла, як один чоловік прийшов на масаж, ні на що не сподівався. Але йому так сподобалося, що він почав плакати, а потім привів і свою дружину.
Коли волонтери доїхали до Горенки, в одній кімнаті зробили перукарню, в іншій — манікюрний салон, у третій — фарбували брови та вії. Майстри мають великий список послуг — фарбування і підстригання волосся, масаж тіла та обличчя, манікюр і косметологія.
Все це роблять безкоштовно, щоб допомогти людям отримати те, чого вони не могли дозволити собі в окупації та опісля. Майстри — професіонали, які не тільки якісно надають послуги, а й уміють вислухати, порадити та підтримати розмову.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роксолана Алиева (@roxy.alieva)
Публикация от Роксолана Алиева (@roxy.alieva)
Першою з процедур краси вийшла пані Надія, вона поділилася емоціями:
Я коли прочитала, що приїдуть майстри-волонтери, то всю ніч не спала і прийшла сюди о сьомій ранку, щоб зайняти чергу. Мене підстригли дуже гарно. Знаєте, тепер так легко — і на голові, і психологічно.
Я коли прочитала, що приїдуть майстри-волонтери, то всю ніч не спала і прийшла сюди о сьомій ранку, щоб зайняти чергу. Мене підстригли дуже гарно. Знаєте, тепер так легко — і на голові, і психологічно.
Люди дивуються, що їм пропонують послуги безкоштовно, та майстри звикли до такої реакції. Перукарка Ірина каже, що допомога людям заряджає її:
Я сама з села і знаю як це — не мати, де підстригтись, про манікюр узагалі мовчу. Я хочу допомагати тим людям, у яких немає можливості кудись поїхати та зробити доглядові процедури.
Я сама з села і знаю як це — не мати, де підстригтись, про манікюр узагалі мовчу. Я хочу допомагати тим людям, у яких немає можливості кудись поїхати та зробити доглядові процедури.
Волонтери допомагають і надихають. Але часто навіть їх самих спіткає вигорання. Кількість побаченого горя впливає на психіку. Читай, як волонтерам побороти емоційне вигорання.
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