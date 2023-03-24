Повертають звичне життя і відчуття краси! Історія б’юті-волонтерів, які допомагають людям на деокупованих територіях

Українці знають, як, і вміють допомагати одне одному в скрутні моменти життя. Та допомога — це не лише гроші, їжа чи одяг. Повернути людям звичне життя і відчуття власної краси також дуже важливо. Проста дрібниця може дати натхнення і сили жити далі. Цим і займаються б’юті-волонтери. Читай їхню історію.

Б’юті-волонтери допомагають людям на деокупованих територіях

Про діяльність б’юті-волонтерів розповів інтернет-журнал Platfor.ma. Як волонтери допомагають українцям відчути себе гарними та отримати прості послуги, які в деокупованих містах зустріти поки неможливо, читай далі.

Після деокупації Київщини візажистка Ольга Белицька почала думати, як вона може допомогти людям, адже її робота — макіяж. Тоді вона вирішила створювати красу навколо та згуртувала майстрів.

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Коли літають ракети, мало хто думає про манікюр і про те, як пофарбувати волосся. Та це прості речі, які здатні повернути нам відчуття звичного життя, і подарувати маленьку радість від свого зовнішнього вигляду.

Волонтери почали навідуватися в міста і села, які зазнали окупації та розрухи. Чутки про б’юті-волонтерів швидко розлетілися, тому вони здійснили понад 40 виїздів у різні міста України. Волонтери навідалися до Куп’янська, Балаклії, Ізюма, Гостомеля, Ірпеня, Бучі, Старого Салтова та інших містечок.

Вони мають можливість робити процедури людям завдяки донатам небайдужих. Підтримати волонтерів можна на їх сторінці в Instagram.

Як працюють б’юті-волонтери

Поступово Горенка, що на Київщині, оживає після деокупації. Росіяни обстрілювали її з першого дня, тому тут багато знищених будинків. Місцеві жили в підвалах, без електрики, води та газу. Волонтерів вони чекали як свята.

Коли майстри-волонтери запропонували свою допомогу, вагань не було. Та все ж були і скептики. Чиновниця місцевої громади розповіла, як один чоловік прийшов на масаж, ні на що не сподівався. Але йому так сподобалося, що він почав плакати, а потім привів і свою дружину.

Коли волонтери доїхали до Горенки, в одній кімнаті зробили перукарню, в іншій — манікюрний салон, у третій — фарбували брови та вії. Майстри мають великий список послуг — фарбування і підстригання волосся, масаж тіла та обличчя, манікюр і косметологія.

Все це роблять безкоштовно, щоб допомогти людям отримати те, чого вони не могли дозволити собі в окупації та опісля. Майстри — професіонали, які не тільки якісно надають послуги, а й уміють вислухати, порадити та підтримати розмову.

Першою з процедур краси вийшла пані Надія, вона поділилася емоціями:

Я коли прочитала, що приїдуть майстри-волонтери, то всю ніч не спала і прийшла сюди о сьомій ранку, щоб зайняти чергу. Мене підстригли дуже гарно. Знаєте, тепер так легко — і на голові, і психологічно.

Люди дивуються, що їм пропонують послуги безкоштовно, та майстри звикли до такої реакції. Перукарка Ірина каже, що допомога людям заряджає її:

Я сама з села і знаю як це — не мати, де підстригтись, про манікюр узагалі мовчу. Я хочу допомагати тим людям, у яких немає можливості кудись поїхати та зробити доглядові процедури.

Волонтери допомагають і надихають. Але часто навіть їх самих спіткає вигорання. Кількість побаченого горя впливає на психіку. Читай, як волонтерам побороти емоційне вигорання.

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Фото: Platfor.ma