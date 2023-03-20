Жена скрутила плакат и ударила ним оккупанта: история херсонского сопротивления на примере одной семьи

Украинский Херсон стал символом нашей несокрушимости: люди без оружия шли на российские танки, скандировали лозунги о Путине и российских военных, не боялись даже под оккупацией помогать ВСУ и устраивали целые партизанские округа.

Среди активистов была и семья Колесовых: Дмитрий, Юлия и две их дочери. Муж с женой с первых дней полномасштабного вторжения России регулярно стояли на площади Свободы и показывали оккупантам: Херсон им не по зубам. Об этом они рассказали УП.Жизнь.

Ударила оккупанта по голове

Дмитрий Колесов вспоминает: россияне беспощадно обстреливали город с первых дней. Под оккупацией Херсон был с 1 марта по 11 ноября, но даже когда оккупанты заходили в город, то целили снарядами и ракетами в жилые дома, школы и больницы.

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Херсонцы мириться с оккупационными властями не хотели. Так, 5 марта инициативные жители вышли на главную площадь города: их оказалось тысячи.

— Мы договорились, что будем так выходить каждый день в 12 часов, — рассказывает Дмитрий Колесов. — Больше людей всегда приходило в воскресенье. Но со временем митингующих становилось все меньше, потому что люди стали просто выезжать из Херсона.

А еще мужчина вспоминает, как их 14-летняя дочь нарисовала плакат, фото которого потом разлетелось всеми мировыми СМИ.

— Однажды перед очередной акцией мы решили нарисовать плакат. И моя младшая дочь Маша, ей тогда было 14 лет, говорит: “Давайте я нарисую. Что написать?” Я и отвечаю: “Напиши то, что думаешь об оккупации”.

Маша склеила листы бумаги А4, потому что больших писем не было, и написала: “Х*й вам, а не Херсон”.

Так мирные жители показали оккупантам, что здесь им не рады. В то же время, на силовые конфликты никто провоцировать россиян не хотел, потому что понимал все риски такого поступка. Да и мирные протесты впоследствии надоели оккупантам: 27 марта они жестко разогнали жителей, используя газ, оружие, светошумовые гранаты.

Дмитрий говорит: россияне были удивлены, что когда они начали идти с оружием на гражданских, те не разбегались, а пошли навстречу врагам.

Жена Юлия в это время просто свернула свой плакат в трубу и ударила ним стоящего к ней спиной оккупанта по голове.

По словам Дмитрия, россиянин в ответ ударил женщину дулом, однако тогда все обошлось без тяжелых повреждений.

— Меня ее отвага поразила! — делится воспоминаниями херсонец.

Пытки и издевательства

Пара рассказывает, что россияне с первых дней начали показывать свое настоящее лицо. Оккупанты могли просто так забрать с улицы молодых людей или женщин, отвезти в застенки и бить током, ломать конечности или простреливать руки-ноги.

— Одна девушка просто шла по улице, а ей навстречу — куча россиян. Остановили ее, окружили, сняли с нее нижнее белье и, простите, направили между ног автомат. Представляете, как изверги издевались?! Бедную потом несколько дней трясло от ужаса, — делится мужчина.

А еще россияне абсолютно всем задавали один и тот же вопрос: кто организует проукраинские митинги и платит за них? Имперцам было тяжело и даже дико осознать, что украинцы просто любят свою страну.

Люди, жившие рядом с этим СИЗО говорили, что из него раздавались такие крики по ночам, что невозможно было спать. Просто бесчеловечные крики были. Кроме того, видели, как вывозили в машинах и тела, и руки, и даже головы.

Дорога из ада

Зеленого коридора оккупанты из Херсона не давали. На свой страх и риск кто-то ехал в Николаев через оккупированную Чернобаевку, а кто-то пытался прорваться через Снегиревку. Последней дорогой выбирались и наши герои.

Своих дочерей Дмитрий и Юлия отправили в безопасность гораздо раньше. Старшая уехала с друзьями, младшая — с родственниками. Родители выезжали собственным автомобилем 17 апреля, взяв в авто еще несколько человек.

Нам удалось выбраться быстро, всего за три часа. А знакомый, который выезжал через Васильевку Запорожской области уже в сентябре, ехал месяц и четыре дня, — говорит херсонец.

Сейчас семья проживает в Одессе, где активно занимается волонтерством и доставляет гуманитарную помощь в родной город. Несмотря на деоккупацию, возвращаться туда не спешат: россияне обстреливают Херсон, там сейчас очень опасно.

Вместе с тем, Дмитрий делится, что уже хочет приехать домой и активно восстанавливать город. Пока он остался без активного дохода, потому что россияне разворовали и уничтожили его бизнес.

Историю тех, кто отстоял собственный бизнес в Херсоне и смог начать все сначала в новом городе, читай в нашем другом, эксклюзивном материале.

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