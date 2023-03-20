Дружина скрутила плакат та вдарила ним окупанта: історія херсонського спротиву на прикладі однієї родини

Український Херсон став символом нашої незламності: люди без зброї йшли на російські танки, скандували гасла про Путіна та російських військових, не боялися навіть під окупацією допомагати ЗСУ та влаштовували цілі партизанські округи.

Серед активістів була і родина Колесових: Дмитро, Юлія та дві їхні донечки. Чоловік із дружиною з перших днів повномасштабного вторгнення Росії регулярно стояли на площі Свободи та показували окупантам: Херсон їм не по зубах. Про це вони розповіли УП.Життя.

Вдарила окупанта по голові

Дмитро Колесов пригадує: росіяни нещадно обстрілювали місто з перших днів. Під окупацією Херсон був з 1 березня по 11 листопада, але навіть коли окупанти заходили у місто, то цілили снарядами та ракетами у житлові будинки, школи та лікарні.

Зараз також дивляться

Херсонці миритися з окупаційною владою не хотіли. Так 5 березня ініціативні мешканці вийшли на головну площу міста: їх виявилося тисячі.

— Ми домовилися, що будемо так виходити щодня о 12 годині, — розповідає Дмитро Колесов. — Найбільше людей завжди приходило у неділю. Але з часом мітингувальників ставало дедалі менше, бо люди почали просто виїздити з Херсона.

А ще чоловік пригадує, як їхня 14 річна донька намалювала плакат, фото якого потім розлетілося усіма світовими ЗМІ.

— Одного разу перед черговою акцією ми вирішили намалювати плакат. І моя молодша донька Маша, їй тоді було 14 років, каже: “Давайте я намалюю. Що написати?” Я й відповідаю: “Напиши те, що думаєш про окупацію”.

Маша склеїла аркуші паперу А4, бо великих листів не було, і написала: “Х*й вам, а не Херсон”.

Так мирні мешканці показала окупантам, що тут їм не раді. Водночас на силові конфлікти ніхто провокувати росіян не хотів, бо розумів усі ризики такого вчинку. Та й мирні протести згодом набридли окупантам: 27 березня вони жорстко розігнали мешканців, використовуючи газ, зброю, світло-шумові гранати.

Дмитро каже: росіяни були здивовані, що коли вони почали йти зі зброєю на цивільних, ті не розбігалися, а пішли назустріч ворогам.

Дружина Юлія в цей час просто скрутила свій плакат у трубу та вдарила нею окупанта, який стояв до жінки спиною, по голові.

За словами Дмитра, росіянин у відповідь вдарив жінку дулом, проте тоді все минулося без важких ушкоджень.

— Мене її відвага вразила! — ділиться спогадами херсонець.

Катування та знущання

Пара розповідає, що росіяни з перших днів почали показувати своє справжнє обличчя. Окупанти могли просто так забрати з вулиці молодиків чи жінок, відвезти до катівень та бити струмом, ламати кінцівки чи прострілювати руки-ноги.

— Одна дівчина просто йшла вулицею, а їй назустріч — купа росіян. Зупинили її, оточили, зняли з неї спіднє і, вибачте, направили між ноги автомат. Уявляєте, як нелюди знущалися?! Бідолашну потім кілька днів трясло від жаху, — ділиться чоловік.

А ще росіяни абсолютно всім ставили те саме запитання: хто організовує проукраїнські мітинги та платить за них? Імперцям було важко та навіть дико усвідомити, що українці просто люблять свою країну.

Люди, які жили поруч із цим СІЗО, говорили, що з нього лунали такі крики ночами, що неможливо було спати. Просто нелюдські крики були. Крім цього, бачили, як вивозили в машинах і тіла, і руки, і навіть голови.

Дорога з пекла

Зеленого коридору з Херсона окупанти не давали. На свій страх і ризик хтось їхав до Миколаєва через окуповану Чорнобаївку, а хтось намагався прорватися через Снігурівку. Останньою дорогою вибиралися й наші герої.

Своїх доньок Дмитро та Юлія відправили у безпеку набагато раніше. Старша виїхала з друзями, молодша — з родичами. Батьки ж виїздили власною автівкою 17 квітня, взявши в авто ще кількох людей.

Нам пощастило вибратися швидко, лише за три години. А знайомий, який виїжджав через Василівку Запорізької області вже у вересні, їхав місяць і чотири дні, — каже херсонець.

Зараз родина мешкає в Одесі, де активно займається волонтерством та доправляє гуманітарну допомогу до рідного міста. Попри деокупацію, повертатися туди не поспішають: росіяни обстрілюють Херсон, там зараз дуже небезпечно.

Водночас Дмитро ділиться, що вже хоче приїхати додому та активно відновлювати місто. Поки що він залишився без активного доходу, бо росіяни розікрали та знищили його бізнес.

Історію тих, хто відстояв власний бізнес у Херсоні та зміг розпочати все спочатку у новому місті, читай у нашому іншому ексклюзивному матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!