Согревает тысячи защитников: как инструктор по тактической медицине изготовляет многоразовые грелки для ВСУ

Максим Панчев имел до войны успешный бизнес в Днепре, занимался производством удобрений. А с началом полномасштабной войны России против Украины стал военнослужащим. Читай историю, как инструктор по тактической медицине изготовляет многоразовые грелки и почему не планирует этим заниматься после победы.

Как инструктор по тактической медицине изготовляет многоразовые грелки

Уже полтора месяца, как Максим Панчев приступил к изготовлению многоразовых грелок для военных, медиков, разведчиков, которые в них очень нуждаются. Ему уже удалось снабдить несколько тысяч военных солевыми грелками.

Принцип работы следующий: нужно согнуть активатор, и грелка начинает отдавать тепло. В отличие от электронных аналогов, она не разряжается, не боится влаги и грязи. После использования грелку нужно проварить, и тогда она снова будет пригодна для согревания.

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Сама грелка является герметичным пакетом с солевым раствором и активатором. Она работает, когда жидкость переходит в кристаллическую форму. Во время этого процесса выделяется тепло в 50–55 °C.

О грелках Максим рассказывает, что их используют, чтобы греть не только руки, но и батареи для дронов и больные органы раненым. Специально для военных он придумал удобные размеры и тихий активатор.

Такие грелки используют в туризме, но они не подходят для военных. В туристических грелках активатор очень громкий. При сгибании издает звук, который ночью слышно за километр, — объясняет Максим.

Все грелки военные получают бесплатно, поэтому купить их нельзя, ведь все идет на фронт. К тому же у Максима заказ на неделю вперед. Если ты хочешь поддержать его инициативу, он открыл сбор на сырье для грелок.

Запросы на грелки поступают круглосуточно. Сейчас очередь — около недели, заказы на 15 тысяч штук. Приоритет — медики, разведчики, военные ССО и снайперы. Также отправляем на горячие направления военным ВСУ.

Грелки можно использовать как источник холода и прикладывать к синякам или ожогам. Для этого нужно положить герметичный пакет в морозилку на 30 минут.

Максим говорит, что после победы не будет продолжать изготовление многоразовых грелок, хотя и потратил собственные сбережения на специальное оборудование. Средняя стоимость одного такого изделия 300–500 грн, но приобрести их даже на самых крупных маркетплейсах сложно.

На грелки мог бы быть спрос и после войны, но Максим хочет помогать государству тем способом, который хорошо знает:

Мы профессионально производили и планируем производить удобрения. Приоритет после победы — повышение урожайности.

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