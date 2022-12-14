Зігріває тисячі захисників: як інструктор з тактичної медицини виготовляє багаторазові грілки для ЗСУ

Максим Панчев мав до війни успішний бізнес у Дніпрі, займався виробленням добрив. А з початком повномасштабної війни Росії проти України став військовослужбовцем. Читай історію, як інструктор з тактичної медицини виготовляє багаторазові грілки і чому не планує цим займатися після перемоги.

Як інструктор з тактичної медицини виготовляє багаторазові грілки

Вже півтора місяця, як Максим Панчев розпочав виробництво багаторазових грілок для військових, медиків, розвідників, які їх дуже потребують. Йому вже вдалося забезпечити кілька тисяч військових сольовими грілками.

Принцип роботи такий: потрібно зігнути активатор, і грілка починає віддавати тепло. На відміну від електронних аналогів, вона не розряджається, не боїться вологи та бруду. Після використання грілку потрібно проварити, й тоді вона знову буде придатна для зігрівання.

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Сама грілка є герметичним пакетом із сольовим розчином та активатором. Вона працює, коли рідина переходить у кристалічну форму. Під час цього процесу і виділяється тепло в 50–55 °C.

Про грілки Максим розповідає, що їх використовують, щоб гріти не лише руки, а й батареї для дронів та хворі органи пораненим. Спеціально для військових він придумав зручні розміри та тихий активатор.

Такі грілки використовують у туризмі, але вони не підходять для військових. У туристичних грілках активатор дуже гучний. Коли згинаєш, видає звук, який вночі чутно за кілометр, — пояснює Максим.

Усі грілки військові отримують безплатно, тому купити їх не можна, адже все йде на фронт. До того ж у Максима замовлення на тиждень вперед. Якщо ти хочеш підтримати його ініціативу, він відкрив збір на сировину для грілок.

Запити на грілки надходять цілодобово. Зараз черга — близько тижня, маємо замовлень на 15 тисяч штук. Пріоритет — медики, розвідники, військові ССО та снайпери. Також відправляємо на гарячі напрямки військовим ЗСУ.

Грілки можна використовувати і як джерело холоду та прикладати до синців чи опіків. Для цього потрібно покласти герметичний пакет у морозилку на 30 хвилин.

Максим каже, що після перемоги не продовжуватиме виготовляти багаторазові грілки, хоч і витратив власні заощадження на спеціальне обладнання. Середня вартість одного такого виробу становить 300–500 грн, але придбати їх навіть на найбільших маркетплейсах складно.

Грілки могли б бути в попиті й після війни, але Максим хоче допомагати державі тим способом, який добре знає:

Ми професійно виробляли і плануємо виробляти добрива. Пріоритет після перемоги — підняття врожайності.

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