Розповіді

Зігріває тисячі захисників: як інструктор з тактичної медицини виготовляє багаторазові грілки для ЗСУ

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 14 Грудня 2022, 17:00
Як інструктор з тактичної медицини виготовляє багаторазові грілки
Фото: Facebook

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