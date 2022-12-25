Погибла на глазах у дочери! История девушки из Харьковской области, которая пережила потерю матери

На следующий день после трагедии она стояла над телом матери и не могла остановить слезы. Каролина видела своими глазами, как погиб ее самый родной человек.

Это произошло 24 февраля, в первый день полномасштабной войны. Женщины решили быстро съездить в Харьков, чтобы снять наличные и купить корм для любимых собак, которых они разводили в селе Бобровцы.

Оттуда всегда был виден Харьков. Говорили, что он словно на ладони. Но в тот трагический день любоваться видами не пришлось. На Кольцевой, по дороге домой, автомобиль пришлось остановить из-за пробки.

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Она образовалась из-за российских захватчиков, которые уже стояли на подступах к городу и решили обустроить свой блокпост. А когда мирные жители начали жаловаться и устроили бунт с требованием пропустить их домой, оккупанты открыли огонь по гражданским.

Машина Каролины находилась в 50 метрах от россиян, когда началась стрельба. Вдруг к ней с мамой подбежали двое военных, которые кричали, что оставаться в машине опасно.

Вместе с ними и пришлось бежать, чтобы спрятаться за мусорными баками вблизи гаража. Лишь когда девушка была в укрытии, то заметила, что это были россияне. Не успела промелькнуть в голове следующая мысль, как одного из них убили свои же. Другого ранило в обе ноги.

А всегда улыбающуюся и молодую душой 51-летнюю Ирину ранило в голову. Мама Каролины погибла на месте. Сама девушка тоже не надеялась выбраться живой, поэтому записала отцу видео на прощание.

Вокруг свистели пули, взрывались гранаты. Но когда стрельба стихла, то Каролина решила выбираться. Раненый российский солдат умолял забрать его с собой.

Я не могла оставить умирать раненого.

Кроме того, он являлся важным свидетелем событий. Поэтому Каролина затащила раненого в машину и добралась до Харькова. Позже узнала, что его прооперировали и передали СБУ.

Во время допроса военный рассказал, что тогда граждане устроили протест с требованием пропустить их домой. А командир приказал расстреливать всех, кто будет пытаться прорваться. А когда заметил, что два его подчиненных пытаются помочь людям, то сказал стрелять и в них.

Служба безопасности Украины тогда высчитала, кто приказал открыть огонь по украинским мирным жителям. Это был подполковник Евгений Зеленов. Он верно служит Путину, участвовал в захватнической войне в Чечне, с псевдомиротворческой миссией заходил в Абхазию.

СБУ заочно объявила ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, а также в умышленных убийствах. Ему грозит пожизненное заключение. Каролина надеется, что виновного найдут и он получит справедливое наказание за все содеянное.

Вместо привычных вазонов с цветами под своими окнами они увидели российские снаряды. Эти металлические носители смерти мужу Натальи пришлось собирать по всему двору. Читай историю семьи из Херсона, которая потеряла самое ценное.

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