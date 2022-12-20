За 300 дней войны Харьков поседел! Хронология борьбы несокрушимого города и новые реалии жизни харьковчан

За 300 дней полномасштабной войны российская армия только в Харьковской области уничтожила или повредила более полутысячи школ и вузов, 265 больниц и амбулаторий, обстреляла почти 1640 объектов критической инфраструктуры, лишив область возможности генерировать электроэнергию. Такие данные приводит прокуратура области.

Фотографии уничтоженного Харькова поразили мир — иностранные издания публиковали кадры разрушенной облгосадминистрации, улицы Мироносицкой, площади Конституции, Павлова Поля. Северная Салтовка стала синонимом боли и ужаса.

За 300 дней полномасштабной войны Харьков поседел. Здесь не осталось детей, не блестит иллюминация, а увидеть свет в окне — уже радость.

До полномасштабной войны там проживало 200 тысяч человек. Сейчас несколько сотен домов невозможно восстановить, а район похож на Припять. Однако даже сейчас там можно увидеть свет в открывшемся окне.

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Утром 1 марта Харьков словно подбросило. Мощный взрыв горожане услышали даже в самых отдаленных уголках города. Здание облсовета стало могилой для десятков людей.

Российские оккупанты один за другим разрушали дома в Харькове. Полторамиллионный город опустел на глазах — его жители прятались под землю. Жили в вагонах метро, спали на платформах.

За полномасштабную войну только в Харьковской области враг уничтожил 500 учебных заведений. Сейчас дети, проходящие мимо своих бывших школ, все еще не могут поверить, что больше не вернутся в свои привычные классы, где теперь только пепелище и пугающая тишина.

Честно, не верится, — исчерпывающе выражает свои чувства девятиклассник Артем.

27 февраля в Харьков прорвалась группа элитных российских спецназовцев. Закрепились они в школе. Бой длился почти сутки. Оккупантов уничтожали ТрО, Нацгвардия, ВСУ, полиция.

Теперь школу вряд ли удастся восстановить, как и полтысячи харьковских домов, уничтоженных российскими захватчиками.

В числе полностью разрушенных зданий и район Северная Салтовка. Это название уже слышали в Европе, США, Японии и Австралии. Здесь бывали журналисты известнейших мировых медиа.

Северную Салтовку оккупанты обстреливали шквальным огнем с первых дней полномасштабной войны. Десятки погибших и раненых, дома черные и опустевшие, людей почти не осталось. Что такое блэкауты, здесь поняли задолго до того, как накрыло тьмой всю Украину.

Однако люди продолжают здесь не только жить, но и ремонтировать свои дома после сокрушительных обстрелов, устанавливают окна и даже кодовые замки. А значит, верят в победу Украины и имеют планы вернуться домой.

Лицо Харькова в шрамах и окровавлено, город продолжают уничтожать, но он живет, несмотря ни на что.

Несмотря на обстрелы и значительные разрушения, харьковчане не только продолжают жить, но и находят силы помогать фронту. Читай, как в Харькове семья печет патриотические вкусности для военных.

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