Люди

За 300 дней войны Харьков поседел! Хронология борьбы несокрушимого города и новые реалии жизни харьковчан

Татьяна Доцяк 20 декабря 2022, 23:00

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Хронологія боротьби Харкова

За 300 дней войны Харьков поседел! Хронология борьбы несокрушимого города и новые реалии жизни харьковчан
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