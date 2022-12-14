Украина

Вифлеемский огонь для села в Харьковской области — как восстанавливается когда-то людный Старый Салтов

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 14 декабря 2022, 20:00

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