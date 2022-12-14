Вифлеемский огонь для села в Харьковской области — как восстанавливается когда-то людный Старый Салтов

Киевлянка Леся Филимонова, отслужив несколько месяцев в терробороне, накануне Рождества вернулась в то место Харьковской области, которое отвоевывала у оккупантов. Она привезла общине поселка Старый Салтов Вифлеемский огонь мира. Уверена, что мир обязательно воцарится здесь после победы.

Мы расскажем, как восстанавливается деоккупированный населенный пункт и как готовятся встречать праздники уже на освобожденной земле.

Старый Салтов стал полем боя, когда россияне пытались продвигаться в областной центр. Местные говорят, что каждый день в поселке горел какой-то дом от обстрелов. Там, где разрушений меньше, начинает восстанавливаться подача света, воды и газа.

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Когда-то это был довольно большой популярный курортный поселок среди харьковчан. Здесь было много магазинов, баров и баз отдыха. Теперь Старый Салтов опустел, с разбитыми зданиями, вражеские снаряды задели даже церковь.

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Мост в поселке был разрушен еще в начале полномасштабного вторжения, после деоккупации заработала переправа. Лодками доставляют и людей, и провиант. На восстановление моста нужно около года и 300 млн грн.

Через мост была дорога на Волчанск. Теперь либо можно потратить пять часов в объезд, либо воспользоваться переправой.

Жители поселка мечтают, чтобы Старый Салтов снова стал людным, шумным, чтобы был настоящий Новый год. Понемногу уже наводят порядок и ремонтируют здания.

На освобожденных украинских территориях обнаруживают ужасающие зверства россиян. Ранее мы рассказывали о военных преступлениях оккупантов в селе Мокрец Киевской области.

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