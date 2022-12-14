Вифлеємський вогонь для селища на Харківщині — як відновлюється колись людний та гамірний Старий Салтів

Киянка Леся Филимонова, відслуживши кілька місяців у теробороні, напередодні Різдва повернулася до місцини на Харківщині, яку відвойовувала в окупантів. Вона привезла громаді селища Старий Салтів Вифлеємський вогонь миру. Впевнена, що мир обов’язково запанує тут після перемоги.

Ми розповімо, як відновлюється деокупований населений пункт та як готуються зустрічати свята вже на звільненій землі.

Старий Салтів став полем бою, коли росіяни намагалися просуватися до обласного центру. Місцеві кажуть, щодня у селищі горів якийсь будинок від обстрілів. Там, де руйнувань найменше, починає відновлюватися подача світла, води та газу.

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Колись це було досить велике популярне курортне селище серед харків’ян. Тут було багато магазинів, барів та баз відпочинку. Тепер Старий Салтів спорожнілий, з побитими будівлями, ворожі набої не оминули навіть церкви.

Читати на тему Під загрозою оточення? Ситуація в Авдіївці та спроби росіян захопити місто Керівник Авдіївської міської військової адміністрації розповів про спроби росіян захопити місто.

Міст у селищі зруйнували ще на початку повномасштабного вторгнення, після деокупації запрацювала переправа. Човнами доставляють і людей, і провіант. На відновлення моста потрібно близько року й 300 млн грн.

Через міст була дорога на Вовчанськ. Тепер або можна витратити п’ять годин в об’їзд, або скористатися переправою.

Жителі селища мріють, щоб Старий Салтів знову став людним, гамірним, щоб був справжній Новий рік. Потроху вже наводять лад та ремонтують будівлі.

На звільнених українських територіях виявляють жахливі звірства росіян. Раніше ми розповідали про воєнні злочини окупантів у селі Мокрець на Київщині.

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