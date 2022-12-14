Під загрозою оточення? Ситуація в Авдіївці та спроби росіян захопити місто

Сьогодні вранці росіяни атакували дронами Київ. Дякувати нашим силам ППО, усі БПЛА вдалося збити. Проте прифронтові регіони України щодня під щільними обстрілами.

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів Яні Брензей про ситуацію в місті, останні обстріли та можливість оточення Авдіївки.

Ситуація в Авдіївці

За словами Віталія Барабаша, ніч в Авдіївці минула доволі спокійно. Були поодинокі “прильоти” по старій та центральній частині міста. Це зумовлено поганими погодними умовами для польотів БПЛА. Росіяни не мають змоги корегувати вогонь. Але вранці місто зазнало обстрілів.

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— Перший потужній масований обстріл був о 07:05 по старій частині міста з РСЗВ. Потім о 09:04 — з РСЗВ. Паралельно о 09:05 центральну частину з міста обстріляли з Градів з запалювальними елементами. А о 09:45 центральну частину міста росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії протягом 30 хвилин, — повідомив Барабаш.

За його словами, зараз у місті тихо, але на позиціях навколо — гаряче як вночі, так і вдень.

Два дні поспіль ми чуємо в місті не тільки кулеметні черги, а й автоматні. Це говорить про те, що йдуть близькі контактні бої. Ворог намагається відрізати логістику міста, — розповідає Барабаш.

Він повідомив, що у місті є резерви продуктів та ліків, але треба прораховувати всі варіанти. Якщо така ситуація станеться, людей евакуюватимуть, тому запаси можуть розкрасти.

Зараз люди також мають змогу виїхати з Авдіївки, але, за словами Барабаша, не мають такого бажання.

Детальніше про ситуацію в Авдіївці сьогодні дивись у відео:

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Фото: Національна поліція України