Украина

Угроза окружения? Ситуация в Авдеевке и попытки россиян захватить город

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 декабря 2022, 15:00
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