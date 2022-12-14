Угроза окружения? Ситуация в Авдеевке и попытки россиян захватить город

Сегодня утром россияне атаковали дронами Киев. Благодаря нашим силам ПВО, все БПЛА удалось сбить. Однако прифронтовые регионы Украины ежедневно под мощными обстрелами.

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал Яне Брензей о ситуации в городе, последних обстрелах и возможности окружения.

Ситуация в Авдеевке

По словам Виталия Барабаша, ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. Были единичные “прилеты” по старой и центральной части города. В частности, это обусловлено плохими погодными условиями для полетов БПЛА, они не могут корректировать огонь. Но утром город подвергся обстрелам.

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— Первый мощный массированный обстрел был в 07:05 по старой части города из РСЗО. Затем в 09:04 — из РСЗО. Параллельно в 09:05 центральную часть из города обстреляли из Градов с зажигательными элементами. А в 09:45 центральную часть города россияне обстреливали из ствольной артиллерии в течение 30 минут, — сообщил Барабаш.

По его словам, сейчас в городе тихо, но на позициях вокруг — горячо как ночью, так и днем.

Два дня подряд мы слышим в городе не только пулеметные очереди, но и автоматные. Это говорит о том, что идут близкие контактные бои. Враг пытается отрезать логистику города.

Он сообщил, что в городе есть резервы продуктов и лекарств, но нужно просчитывать все варианты. Если такая ситуация произойдет, людей будут эвакуировать, поэтому запасы могут разворовать.

Сейчас у людей также есть возможность выехать из Авдеевки, но, по словам Барабаша, нет такого желания.

Подробнее о ситуации в Авдеевке сегодня смотри в видео:

Сегодня для Украины есть и положительные новости. 14 декабря состоялся очередной обмен пленными. Узнай, кого вернула Украина.

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Фото: Национальная полиция Украины