За 300 днів війни Харків посивів! Хронологія боротьби незламного міста та нові реалії життя харків’ян

За 300 днів великої війни російська армія тільки на Харківщині знищила або пошкодила понад півтисячі шкіл і вишів, 265 лікарень та амбулаторій, обстріляла майже 1640 об’єктів критичної інфраструктури, позбавивши область можливості генерувати електроенергію. Такі дані наводить прокуратура області.

Світлини знищеного Харкова вразили світ — іноземні видання публікували кадри зруйнованої облдержадміністрації, вулиці Мироносицької, площі Конституції, Павлового Поля. А Північна Салтівка стала синонімом болю та жаху.

За 300 днів повномасштабної війни Харків посивів. Тут не лишилося дітей, не блищить ілюмінація, а побачити світло у вікні — вже радість.

До повномасштабної війни там мешкало 200 тисяч людей. Нині кілька сотень будинків неможливо відновити, а район схожий на Прип’ять. Однак навіть зараз там можна побачити світло у вікні.

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Вранці 1 березня Харків ніби підкинуло. Потужний вибух містяни почули навіть у найбільш віддалених куточках міста. Будівля облради стала могилою для десятків людей.

Російські окупанти один за одним руйнували будинки у Харкові. Півторамільйонне місто спорожніло на очах — його жителі ховалися під землю. Мешкали у вагонах метро, спали на платформах.

За повномасштабну війну тільки в Харківській області ворог знищив 500 закладів освіти. Зараз діти, які проходять повз свої колишні школи, все ще не можуть повірити, що більше не повернуться у свої звичні класи, де тепер лише згарища та лячна тиша.

Чесно, не віриться, — вичерпно висловлює свої почуття дев’ятикласник Артем.

27 лютого до Харкова прорвалась група елітних російських спецпризначенців. Закріпились вони у школі. Бій тривав майже добу. Окупантів нищили ТрО, Нацгвардія, ЗСУ, поліція.

Тепер школу навряд чи вдасться відновити, як і півтисячі харківських будинків, що були знищені російськими загарбниками.

Серед ущент зруйнованих будівель і район Північна Салтівка. Цю назву вже чули у Європі, США, Японії та Австралії. Тут бували журналісти найвідоміших світових медіа.

Північну Салтівку окупанти обстрілювали шквальним вогнем з перших днів повномасштабної війни. Десятки загиблих та поранених, будинки чорні та спорожнілі, людей майже не залишилося. Що таке блекаути, тут зрозуміли задовго до того, як накрило пітьмою всю Україну.

Проте люди продовжують не лише жити, але й ремонтувати власні домівки після нищівних обстрілів, встановлюють вікна та навіть кодові замки. А отже — вірять у перемогу України та мають плани повернутись додому.

Обличчя Харкова пошрамоване і скривавлене, місто продовжують знищувати, але воно продовжує жити попри все.

Попри обстріли та значні руйнування, харків’яни не лише продовжують жити, але й знаходять в собі сили допомагати фронту. Читай, як у Харкові родина пече патріотичні смаколики для військових.

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