Пряники перемоги: як у Харкові родина пече патріотичні смаколики для військових

Козаки з козачками, Україна з Кримом, герб та синьо-жовті серця. У Харкові родина випікає неймовірної краси пряники, які відправляють на фронт нашим захисникам.

Харків’янка Тетяна Іванова разом зі своєю донькою Анастасією разом стали до роботи ще 24 лютого і досі продовжують свою справу попри обстріли та блекаути.

Першу партію смаколиків жінка відправила у батальйон ТрО, у якому захищає країну її син Сашко. Тетяна дуже пишається тим, щоб він брав участь у звільненні Харківської області від окупантів.

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А тепер жінка дарує гарний настрій за допомогою випічки й іншим захисникам. Коробки з ласощами зараз здебільшого відправляються під Бахмут, Сватове та Мар’їнку. До цього розвозили смаколики по всій Харківській області, Донеччині та навіть були у Херсоні.

Проте найважливіше у цій історії те, що це не просто солодощі, а справжні витвори мистецтва. Військові їх здебільшого навіть не їдять, а бережуть як обереги.

Це трохи засмучує Тетяну, адже з початку повномасштабної війни вони разом з донькою відправили на фронт сотні коробок зі смаколиками. Тож зараз довелося вдатися до хитрощів, аби українські військові таки скуштували їхні пряники.

Тепер у посилки для захисників жінка кладе як розмальовані смаколики, так і без оздоблення. Тому українським воїнам буде не лише безпечно з її солодкими оберегами, але й смачно.

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