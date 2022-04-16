Хліб та смаколики для поранених бійців: як пекарня у Дніпрі допомагає ЗСУ

Замість омріяного бізнесу — власної кав’ярні — ціла пекарня! За кілька днів до початку повномасштабної війни дніпровський бізнесмен саме готувався до відкриття своєї справи, та ранок 24 лютого змусив його змінити плани.
І нині він з командою людей, які ніколи не займалися випічкою, готують хліб та смаколики для поранених бійців та наших військових. Щоденно випікають понад 300 виробів і постійно відточують майстерність та нарощують обсяги.
Борошно та яйця привозять волонтери або за власні кошти купує власник пекарні. Про втому тут не говорять, роблять свою справу та вірять у нашу перемогу. Дивися, як пекарня об’єднала людей з великими серцями.
Волонтери — сучасні герої та надзвичайно важлива ланка у державі, особливо під час війни. Проте помічникам необхідно пам’ятати й про найцінніше — власне здоров’я. Тож читай, як волонтерам подбати про себе під час війни.