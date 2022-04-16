Люди

Хліб та смаколики для поранених бійців: як пекарня у Дніпрі допомагає ЗСУ

Христина Венгеляускайте 16 Квітня 2022, 11:00

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Волонтерство у Дніпрі - пекарня готує випічку для поранених українських військових

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