Хліб та смаколики для поранених бійців: як пекарня у Дніпрі допомагає ЗСУ

Замість омріяного бізнесу — власної кав’ярні — ціла пекарня! За кілька днів до початку повномасштабної війни дніпровський бізнесмен саме готувався до відкриття своєї справи, та ранок 24 лютого змусив його змінити плани.

І нині він з командою людей, які ніколи не займалися випічкою, готують хліб та смаколики для поранених бійців та наших військових. Щоденно випікають понад 300 виробів і постійно відточують майстерність та нарощують обсяги.

Борошно та яйця привозять волонтери або за власні кошти купує власник пекарні. Про втому тут не говорять, роблять свою справу та вірять у нашу перемогу. Дивися, як пекарня об’єднала людей з великими серцями.

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Волонтери — сучасні герої та надзвичайно важлива ланка у державі, особливо під час війни. Проте помічникам необхідно пам’ятати й про найцінніше — власне здоров’я. Тож читай, як волонтерам подбати про себе під час війни.