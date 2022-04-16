Хлеб и вкусняшки для раненых бойцов: как пекарня в Днепре помогает ВСУ

Вместо желаемого бизнеса — собственного кафе — целая пекарня! За несколько дней до начала полномасштабной войны днепровский бизнесмен готовился к открытию своего дела, но утро 24 февраля заставило его изменить планы.

И сейчас он с командой людей, которые никогда не занимались выпечкой, готовят хлеб и вкусняшки для раненых бойцов и наших военных. Ежедневно выпекают более 300 изделий, постоянно оттачивают мастерство и наращивают объемы.

Муку и яйца привозят волонтеры или за свой счет покупает владелец пекарни. Об усталости здесь не говорят, делают свое дело и верят в нашу победу. Смотри, как пекарня объединила людей с большими сердцами.

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Волонтеры — современные герои и очень важное звено в государстве, особенно во время войны. Однако помощникам необходимо помнить и о самом ценном — собственном здоровье. Читай, как волонтерам позаботиться о себе во время войны.