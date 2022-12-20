Пряники победы: как в Харькове семья печет патриотические сладости для военных

Казаки с казачками, Украина с Крымом, герб и сине-желтые сердца. В Харькове семья выпекает невероятной красоты пряники, что отправляют на фронт нашим защитникам.

Харьковчанка Татьяна Иванова вместе со своей дочерью Анастасией вместе приступили к работе еще 24 февраля и до сих пор продолжают свое дело, несмотря на обстрелы и блекауты.

Первую партию вкусностей женщина отправила в батальон ТрО, в котором защищает страну ее сын Саша. Татьяна очень гордится тем, чтобы он участвовал в освобождении Харьковской области от оккупантов.

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А теперь женщина дарит хорошее настроение с помощью выпечки и другим защитникам. Коробки с лакомством сейчас в основном отправляются под Бахмут, Сватово и Марьинку. До этого развозили вкусности по всей Харьковской области, Донбассу и даже были в Херсоне.

Однако самое важное в этой истории то, что это не просто сладости, а настоящие произведения искусства. Военные их в большинстве своем даже не едят, а берегут как обереги.

Это немного огорчает Татьяну, ведь с начала полномасштабной войны они вместе с дочерью отправили на фронт сотни коробок со вкусняшками. Поэтому сейчас пришлось прибегнуть к уловкам, чтобы украинские военные попробовали их пряники.

Теперь в посылки для защитников женщина кладет как разрисованные вкусности, так и без украшения. Поэтому украинским воинам будет не только безопасно с ее сладкими оберегами, но и вкусно.

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