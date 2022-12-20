Люди

Пряники победы: как в Харькове семья печет патриотические сладости для военных

Татьяна Доцяк 20 декабря 2022, 13:00

Больше видео
0:03:48
Мирні жителі зі сльозами на очах згадують удар по Київщині
Думала, что родителей уже нет! Мирные жители со слезами на глазах вспоминают удар по Киевской области
Як військовий грає музику на автоматах та Джавелінах
Музыка — не в инструментах, а в сердце: как военный играет на автоматах, гильзах и Джавелинах
0:03:07
Игорь Ярославский
Куклы для армии: как черниговский священник волонтерит на пользу ВСУ
0:02:43
Придбали швидку в пам'ять про сина і допомогли фронту
Я ждала, но сын не позвонил: родители погибшего военного купили скорую на фронт
Смотреть больше

Последние видео
0:03:26
патріотичні пряники для військових

Пряники победы: как в Харькове семья печет патриотические сладости для военных
коли буде світло київ - пояснення дтек
Киев после удара: когда будет свет и тепло в домах столицы
0:06:04
Рождество в Украине 2022
25 декабря или 7 января? Когда праздновать Рождество в Украине 2022
0:05:27
Ціни на продукти в Україні
Цены на продукты в Украине: что подорожает в ближайшее время и чего ожидать в следующем году
0:03:29
Любимівка на Херсонщині: як живе село після звільнення
Дома расстреливали в упор, а в школе устроили пыточную — жители Любимовки рассказывают о семи месяцах оккупации
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 20 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:35
армия дронов
“Глаза” артиллерии найдут каждого оккупанта! Как дроны творят чудеса на передке
0:03:48
Мирні жителі зі сльозами на очах згадують удар по Київщині
Думала, что родителей уже нет! Мирные жители со слезами на глазах вспоминают удар по Киевской области
0:03:54
Як тримається Бахмут — найгарячіша точка східного фронту
За один штурм 20-30 двухсотых: как держится Бахмут — самая горячая точка фронта
0:01:11
Вибухи у києві зараз
Взрывы в Киеве сегодня: что известно о прилетах в столице
Больше видео
коли буде світло київ - пояснення дтек
Читать дальше
Киев после удара: когда будет свет и тепло в домах столицы

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь