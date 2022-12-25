Розповіді

Загинула на очах у доньки! Історія дівчини з Харківщини, яка пережила втрату матері

Тетяна Доцяк 25 Грудня 2022, 22:00
Історія дівчини з Харківщини
Фото: Facebook

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