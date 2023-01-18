Боевых вылетов всегда будет недостаточно! История кавалера ордена За мужество полковника Евгения Булацика

Первую свою награду орден Богдана Хмельницкого III степени командир седьмой бригады тактической авиации полковник Евгений Булацик получил летом 2014 года.

Сейчас он уже кавалер ордена За мужество. Но после того, как его экипаж на одном двигателе пролетел 330 км от позиций врага и сел на оперативном аэродроме, выполнив боевое задание, кажется, этому мужчине нет задачи не по силам.

Еще почти девять лет назад Евгений начал свое дело в ранге подполковника и начал освобождать украинские земли от захватчиков. Теперь его историю рассказывает и сам главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Но когда самого Евгения спрашивают даже сейчас о количестве его боевых вылетов, всегда отвечает одинаково: “Недостаточно”.

Если мы сейчас до сих пор сражаемся и до сих пор еще не победили, то их (боевых вылетов, — ред.) недостаточно.

Поэтому вместе со своей седьмой бригадой все эти годы продолжает защищать нашу свободу. Но, несмотря на весь опыт и подготовленность, 24 февраля заставило его собратьев действовать быстро.

Сам полковник Евгений Булацик тогда был на курсах повышения квалификации, о начале боевых действий узнал из звонка сына, который тогда находился в Харькове. Тогда мужчина сразу решил звонить своему заместителю.

Слышу, что он поднял трубку, но говорил не со мной, а с людьми, которые вокруг: “Воздух, воздух, обстрелы”.

Тогда мужчина понял, что враг пытается уничтожить украинские самолеты. Поэтому его подчиненные практически из домов сразу прыгали в самолеты, чтобы спасти весь гарнизон.

Сейчас Евгений довольно говорит, что в тот день удалось сохранить все воздушные суда. Пострадали только те, что уже не подлежали ремонту и служили так называемыми ложными целями.

Мужчина говорит, что его подчиненные очень сознательные и преданные люди, а такая удачная операция спасения лишь свидетельствует об их профессионализме.

Седьмая бригада — это, можно сказать, вся моя жизнь. Это своеобразный самолет, в котором каждый играет свою роль. Я сижу за штурвалом этого самолета, но, по сути, он может летать и сам.

Но иногда удавалось продемонстрировать свои умения и самому полковнику. Евгений вспоминает, когда ему нужно было помогать морским пехотинцам во время освобождения населенного пункта Давидов Брод. Защитники тогда предоставили ему и экипажу данные, где и в каком лесу находятся оккупанты.

Сначала я одним самолетом прошелся. Оккупанты так и не поняли, что произошло, поскольку ни ПВО, ни их авиация не сработала. Потом подумал: “А почему бы не повторить?”

Позже морская пехота послала видео Евгению. Военные рассказали, что в лес даже заходить не было ни желания, ни нужды, ведь оттуда оккупанты сами выходили и сдавались.

“Помогали” захватчики вести против себя же и в других операциях. Так случилось и при освобождении острова Змеиный. Когда оккупанты убегали оттуда, то оставили кое-что после себя. Евгению и его подчиненным приказали уничтожить все, что оставили россияне.

Уже на подлете к цели нам говорят: “Отставить, возвращайтесь на базу”. Наш Байрактар висел и снимал, как прошла пара российских Су-24 и сама нанесла удар по острову Змеиный. Из восьми бомб по острову попала только одна.

Евгений в шутку говорит, что за такое даже хотели поблагодарить, поскольку не пришлось тратить свои боеприпасы на российский хлам.

Но нельзя считать, что каждый вылет для профессионала — это легкая прогулка, с которой ты гарантированно вернешься живым. Во время операции по эвакуации раненых защитников из Азовстали Евгению вместе с его собратьями необходимо было стать надежным прикрытием.

Украинские вертолеты могли бы стать слишком легкой целью для враждебного ПВО. Поэтому пока они выполняли свою миссию, полковник вместе со своими подчиненными отвлекал врага.

Мы в это время на Су-24 проводили демонстрационные действия по поиску целей и их уничтожению. Поскольку там миссия удалась, то и мы свою работу проделали тоже хорошо.

Несмотря на тишину других задач Евгения и его собратьев, мужчина уверяет, что работа продолжается, а наши летчики ежедневно производят поражение наземных сил противника.

Но успокоиться, как говорит Евгений, он сможет только после того, как удастся выгнать врага из украинских земель, по крайней мере, на ближайшие миллион лет. А до этого работа продолжается.

Когда выгоним врага из нашей земли, когда будут подписаны гарантии безопасности, что они не сунутся на нашу землю в ближайшие миллион лет, тогда я, возможно, посчитаю (боевые вылеты, — ред.) и скажу: “Все, достаточно, я свою работу сделал!”

Украинская авиация удивляет! У нас не такие современные самолеты, как у стран-партнеров, их не так много, как у врага. Однако наши военные летчики поражают своими умениями, весь мир восхищается их профессионализмом и храбростью. Читай историю старшего лейтенанта Андрея о работе на аэродромах.

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