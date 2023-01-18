Розповіді

Бойових вильотів завжди буде недостатньо! Історія кавалера ордена За мужність полковника Євгена Булацика

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Січня 2023, 10:00
Євген Булацик
Фото: Facebook

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