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Скай — потому что заботятся небеса: мальчику из Зимбабве со сверхсложными пороками лица помог украинский врач

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 сентября 2023, 10:00
Історія хлопчика Скай із Зімбабве з надскладними вадами обличчя
Фото: Facebook

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Скай — потому что заботятся небеса: мальчику из Зимбабве со сверхсложными пороками лица помог украинский врач
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