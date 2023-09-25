Скай — потому что заботятся небеса: мальчику из Зимбабве со сверхсложными пороками лица помог украинский врач

К сожалению, некоторые дети рождаются со сложными пороками. Причиной этого могут быть наследственные болезни или злоупотребление матерью вредными привычками.

Так, мальчик Скай из Зимбабве имеет сложную патологию. У него множественные колобомы лица, расщелины носа, угла рта, неба, деформация костей лицевого скелета и черепа, гидроцефалия, отсутствует рука и глаз. Скай с рождения не мог есть — еда вытекала изо рта.

В первый год жизни его кормили через специальный зонд, дальше — с ложки, но это очень непросто. Сейчас ему четыре года, он приехал в больницу Салли Мугабе в Хараре, чтобы получить шанс на лучшую жизнь.

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Хирурги медицинской миссии LEAP Global Missions, членом которой впервые стал украинский хирург Кристина Пограничная из Межрегионального центра челюстно-лицевой хирургии, работающего на базе львовского Охматдета, провели операцию Ская. Историю мальчика рассказали во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет.

Сложные врожденные пороки

Биологическая мама Ская злоупотребляла наркотиками. Во время беременности врач УЗИ сообщил, что у ее малыша будут сложные патологии. Но она решила рожать. Можно сказать, что это был первый раз, когда в жизнь Ская вмешались небеса.

Но через два года биологическая мама Ская умерла из-за передозировки. Впрочем, в жизнь Ская во второй раз вмешались небеса — его усыновила новая семья. Родители мальчика начали искать разные способы, чтобы помочь сыну. Но в его стране нет опытных специалистов, поэтому задача оказалась не из простых.

Мама мальчика окружила ежедневной опекой сына и помогает расти счастливым, несмотря на все испытания, выпавшие на судьбу мальчика. Именно она и дала ему имя.

Скай — потому что мы не сами в трудностях, потому что о нас заботятся с небес, — говорит она.

Третьим разом, когда небеса помогли Скаю, можно назвать предложение местных врачей о помощи медиков миссии LEAP Global Missions. Медики с этой миссии под руководством американских пластических хирургов помогают детям со сложными патологиями челюстно-лицевой области.

Помощь Скаю: проведение операций

Исправить пороки Ская очень сложно, ведь боковая расщелина губы считается редкой — один случай почти на 200 млн. В его стране не делают таких сверхсложных операций, поэтому он приехал в больницу Салли Мугабе в Хараре.

Там хирурги провели частичное закрытие расщелин — носа, угла рта и неба, это было непросто, ведь носа фактически не было, его сформировали из собственных тканей маленького пациента, ведь, к счастью, у него были носовые хрящи, носовые ходы, но сама анатомия носа очень изуродована. Врачи сделали ротационные лоскуты, чтобы развернуть ноздри в правильную сторону, провели пластику комиссуры.

Мальчик выдержал все вмешательства. Мама Ская даже не узнала его после операции — так сильно изменилось лицо ее сына.

Конечно, хирурги не изменили лицо Ская за один день, но начали процесс, который запустит большие изменения в жизни мальчика.

— Дальше Ская ждет реабилитация и последующие операции для еще лучшего эффекта, но у мальчика появилась надежда полноценно питаться и получить новое качество жизни, — говорит Кристина Пограничная.

Украинцы впервые в составе миссии LEAP Global Missions

Этот случай был первым, когда американские хирурги пригласили в хирургическую миссию в Зимбабве украинских врачей из Львова.

Ранее Кристина Пограничная с коллегами из США Стивеном Ортеном и Крейгом Хобаром выполняла сложные операции по врожденным порокам, большим дефектам после онкологических операций, сосудистых мальформаций. Команда эффективно использовала самые современные методики помощи украинцам.

Американские хирурги высоко оценили работу челюстно-лицевых хирургов и анестезиологов из Львова и пригласили их в совместную миссию для помощи детям в Зимбабве.

Вместе с командой медиков из США украинки Кристина Пограничная и заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Охматдета Вера Приймакова отправились в Хараре — столицу Зимбабве, чтобы помогать детям со сложными пороками лица. Кристина Пограничная — единственная женщина-хирург в команде.

Украинские медики продолжают показывать свой профессионализм. Ранее мы рассказывали о первой в Украине пересадке сердца шестилетней девочке.

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