Скай — бо піклуються небеса: хлопчику з Зімбабве з надскладними вадами обличчя допомогла українська лікарка

На жаль, деякі діти народжуються зі складними вадами. Це може трапитися через спадкові хвороби або через зловживання матір’ю шкідливими звичками.

Так, хлопчик Скай із Зімбабве має складну поєднану патологію. У нього множинні колобоми обличчя, розщілини носа, кута рота, піднебіння, деформація кісток лицевого скелета і черепа, гідроцефалія, відсутні рука й око. Скай від народження не міг їсти — їжа витікала з рота.

Протягом першого року життя його годували через спеціальний зонд, далі — з ложки, але це дуже непросто. Зараз йому чотири роки, він приїхав до лікарні Саллі Мугабе у Хараре, що отримати шанс на краще життя.

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Хірурги медичної місії LEAP Global Missions, членом якої вперше стала українська хірургиня Христина Погранична з Міжрегіонального центру щелепно-лицевої хірургії, що працює на базі львівського Охматдиту, провели операцію Скаю. Історію хлопчика розповіли у Львівській обласній дитячі клінічній лікарні Охматдит.

Складні вроджені вади

Біологічна мама Ская зловживала наркотиками. Під час вагітності лікар УЗД повідомив, що у її малюка будуть складні вади. Але вона вирішила народжувати. Можна сказати, що це був перший раз, коли в життя Ская втрутилися небеса.

Але за два роки біологічна мама Ская померла через передозування. Утім, у життя Ская вдруге втрутилися небеса — його всиновила нова родина. Батьки хлопчика почали шукати різні способи, щоб допомогти сину. Але в його країні немає досвідчених спеціалістів, тому завдання виявилося не з простих.

Мама хлопчика оточила щоденною опікою сина та допомагає рости щасливим, попри всі випробування, які випали на долю хлопчика. Саме вона і дала йому ім’я.

Скай — бо ми не самі у труднощах, бо про нас піклуються з небес, — каже вона.

Третім разом, коли небеса допомогли Скаю, можна назвати пропозицію місцевих лікарів про допомогу медиків місії LEAP Global Missions. Медики з цієї місії під керівництвом американських пластичних хірургів допомагають дітям зі складними патологіями щелепної-лицевої ділянки.

Допомога Скаю: проведення операцій

Виправити вади Ская дуже складно, адже бічна розщілина губи вважається рідкісною — один випадок на майже 200 млн. У його країні не роблять таких надскладних операцій, тому він приїхав до лікарні Саллі Мугабе у Хараре.

Там хірурги провели часткове закриття розщілин — носа, кута рота і піднебіння, це було непросто, адже носа фактично не було, його сформували з власних тканин маленького пацієнта, адже, на щастя, у нього були носові хрящі, носові ходи, але сама анатомія носа дуже спотворена. Лікарі зробили ротаційні клапті, щоб розвернути ніздрі в правильний бік, провели пластику комісур.

Хлопчик витримав усі втручання. Мама Ская навіть не впізнала його після операції — так сильно змінилося обличчя її сина.

Звичайно, що хірурги не змінили обличчя Ская за один день, але почали процес, який запустить великі зміни у житті хлопчика.

— Далі на Ская чекає реабілітація і наступні операції для ще кращого ефекту, але у хлопчика з’явилася надія повноцінно харчуватися й отримати нову якість життя, — каже Христина Погранична.

Українці вперше у складі місії LEAP Global Missions

Цей випадок був першим, коли американські хірурги запросили до хірургічної місії у Зімбабве українських лікарок зі Львова.

Раніше Христина Погранична з колегами зі США Стівеном Ортеном і Крейгом Хобаром виконувала складні операції щодо вроджених вад, великих дефектів після онкологічних операцій, судинних мальформацій. Команда ефективно використовувала найсучасніші методики для допомоги українцям.

Американські хірурги високо оцінили роботу щелепно-лицевих хірургів і анестезіологів зі Львова і покликали їх у спільну місію для допомоги дітям у Зімбабве.

Разом з командою медиків зі США українки Христина Погранична і завідувачка відділення реанімації та інтенсивної терапії Охматдиту Віра Приймакова вирушили у Хараре — столицю Зімбабве, щоб допомагати дітям зі складними вадами обличчя. Христина Погранична — єдина жінка-хірург у команді.

Українські медики продовжують показувати свій професіоналізм. Раніше ми розповідали про першу в Україні пересадку серця шестирічній дівчинці.

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