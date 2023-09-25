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Скай — бо піклуються небеса: хлопчику з Зімбабве з надскладними вадами обличчя допомогла українська лікарка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Вересня 2023, 10:00
Історія хлопчика Скай із Зімбабве з надскладними вадами обличчя
Фото: Facebook

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Скай — бо піклуються небеса: хлопчику з Зімбабве з надскладними вадами обличчя допомогла українська лікарка
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