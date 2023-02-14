В подвале даже встречали Новый год! История семьи из Чернобаевки, которая 11 месяцев живет в укрытии

Из-за постоянных обстрелов российских военных на оккупированных или прифронтовых территориях люди не один месяц живут в подвалах. Так и семья Комарницких. Уже 11 месяцев родные провели в укрытии в селе Чернобаевка.

Свою историю о жизни в оккупации и обустройстве подвала Ирина Комарницкая рассказала Суспільному.

В подвале есть все необходимое

К обустройству своего укрытия семья отнеслась ответственно. Здесь им пришлось жить долгие месяцы, позаботились даже об отоплении. Греют подвал с помощью буржуйки.

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К зиме готовились, буржуйку сделали и до сих пор топим, — говорит Ирина.

По ее словам, в укрытии они могут чувствовать себя в относительной безопасности. Его обустроили так, чтобы было два выхода. Есть дополнительные лестница и люк. Это поможет выбраться, если укрытие засыплет.

В подвале обустроили спальные места, есть еда, а главное — аптечка. В ней собрано самое необходимое: от перевязок до жгутов и даже уколов.

Даже Новый год встретили в подвале

Девочка Лиза говорит, что за все время пребывания в подвале очень сдружились с соседями. Она считает их уже своей семьей. Сейчас в укрытии проживает девять человек. А в начале полномасштабного вторжения их было 19, младшему мальчику — девять лет.

Я, младший брат, бабушка, дедушка, родители, соседи, тетя Ира. За этот период даже с соседями сдружились, стали одной семьей, — говорит она.

Лиза с братом Егором пять месяцев провели в оккупированной Чернобаевке. Потом уехали в Одессу. Они вернулись домой, как только услышали новости об освобождении Херсона. Они уже привыкли к жизни в подвале, однако все равно страшно из-за обстрелов.

Из-за оккупантов, которые не дают людям покоя, пришлось и Новый год встретить в укрытии. До сих пор на потолке можно увидеть новогодние украшения. Ирина все девять месяцев оккупации провела в Чернобаевке. Говорит, несмотря ни на что, пытались сделать атмосферу праздника.

По ее словам, период оккупации был самым страшным.

— Люди, которые не прожили в оккупации, этого не понимают.

Страшнее всего, когда ты хочешь выйти на улицу, пообщаться, а этого не было, потому что могут и расстрелять. Мы же не знаем их (оккупантов — ред.) мысли. Мы боялись, — признается Ирина.

Жизнь в подвале женщина старалась снимать. Говорит, хочет все сохранить, ведь это их история. Семья верит, что скоро они и остальные украинцы смогут вернуться к привычной, мирной жизни.

Украинцы не сдаются и продолжают жить и работать, несмотря на опасность обстрелов. Ранее мы рассказывали историю фермера из Николаевской области, который сеял поля под звуки взрывов.

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Фото: Суспільне Херсон