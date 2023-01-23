Рассказы

Шел подростком, а вернется мужчиной! Рассказ мамы о защитнике Мариуполя и его плену

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 января 2023, 13:00
Історія військового Андрія, що боронив Маріуполь та потрапив у полон
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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