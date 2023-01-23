Шел подростком, а вернется мужчиной! Рассказ мамы о защитнике Мариуполя и его плену

Молодежь всегда была решительной силой перемен. У молодых людей впереди вся жизнь, они не хотят провести ее в условиях тирании и под чьим-то гнетом, а выезжать за границу — зачем, если есть своя сильная страна? Именно поэтому многие молодые девушки и парни защищают Украину в самых горячих точках.

Среди них и 20-летний Андрей. Парень подписал свой первый военный контракт 10 октября 2021 года. Уже через месяц принял присягу, а в декабре был в зоне операции Объединенных сил.

Андрей был среди бойцов, защищавших Мариуполь, поэтому вместе с ними в мае вышел с завода Азовсталь. Мать военного Юлия уже восемь месяцев не слышала новостей от сына. Она рассказала его историю для УП.Життя.

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Андрей окончил девять классов школы и поступил в медколледж, овладел специальностью фармацевта. После этого поступил в университет, но прошлую сессию пришлось попустить — он попал в плен.

Мать описывает сына как целеустремленного, умного и спортивного. Андрей с первого класса занимался греко-римской борьбой. Любил играть с дедушкой и младшим братом в шахматы.

Когда он решил служить по контракту, нужно было сдать нормативы. В решающий день погода испортилась, шел сильный ливень. Однако парню это не помешало дойти до финиша и уложиться в отведенное время.

— Пришел вовремя, хоть и был весь в грязи. Его результат входил в норму, поэтому его приняли, — вспоминает Юлия.

Уже 10 октября 2021 подписал первый контракт. Присягу Андрея родные не смогли увидеть, ведь их не пустили из-за карантинных ограничений.

— Уже 15 декабря часть парней поехала в зону ООС в поселок на окраине Мариуполя. Они должны там проходить службу три месяца раз в полгода, — рассказывает женщина.

Андрей каждый день звонил домой, рассказывал, что у него все хорошо. Несмотря на свое медицинское образование, молодой человек не хотел быть парамедиком. Он взял в руки оружие, чтобы защищать Родину.

Когда началось полномасштабное вторжение России, он убедил родителей, что у него все хорошо, но их оставили защищать Мариуполь. После этого связь с сыном была все реже, он звонил раз в три дня, потом — в неделю. А дольше всего связи не было целых 22 дня.

— Поток новостей из Мариуполя не останавливался. Было страшно и мне, и моей маме, и сестре. Нервничал и младший брат Андрея.

Из коротких разговоров поняла, что он был и в порту, и на Ильича, а в конце — на Азовстали. Звонки были по минуте или по две, — делится Юлия.

О ранениях и плену

В марте Андрей получил ранение, на его позицию прилетела вражеская граната. Он травмировал ягодицу и ногу, две недели был на больничном. После этого утверждал, что снова готов защищать родную землю.

Парень снова долго не выходил на связь, только 18 мая позвонил матери и сказал, что военные получили приказ выходить из Азовстали.

— 19 мая его вывели из Азовстали, даже попал на видео. 26 мая мне позвонили по телефону из Красного Креста и сказали, что его зарегистрировали как военнопленного.

На следующий день он мне позвонил и сказал, что находится в Еленовке. Еще был звонок 31 мая и 3 июня. С тех пор — тишина. В плену забрали все: документы, ключи от квартиры, телефон, — говорит Юлия.

Сначала она была спокойна, что сын в Еленовке. Он был в относительной безопасности, по крайней мере, каждый день не падали бомбы, как на Азовстали. Но после теракта в Еленовке ей стало страшно за жизнь и здоровье сына.

Ожидание сына из плена

Юлия говорит, что 11-летний Павел — младший сын — гордится Андреем и считает его героем. Однако он сильно переживает за брата.

— А еще младший сын начинает носить футболки Андрея, так что ему нужно срочно возвращаться, — признается Юлия.

Она не знает, где ее сын и в каком состоянии. Ей хочется позвонить Андрею, но его телефон выключен с мая. Парень знает номер матери наизусть, поэтому она всегда ждет его звонка, даже спит с телефоном в руке.

— Я знаю, что он вернется. Не могу сказать почему. Я не хочу даже воображать страшную картину.

Потому что, если ему удалось выжить в мариупольском аду, я ни на секунду не хочу включать фантазию для страшных сценариев, — говорит она.

По ее словам, Андрей шел подростком на службу, а вернется мужчиной.

— Не знаю, каким он будет: злым или добрым, агрессивным или больным, наверное, — голодным. Но я все равно хочу, чтобы он скорее вернулся живым домой, — отмечает она.

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