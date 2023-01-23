Розповіді

Йшов підлітком, а повернеться чоловіком! Розповідь мами про захисника Маріуполя та його полон

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Січня 2023, 13:00
Історія військового Андрія, що боронив Маріуполь та потрапив у полон
Фото: Українська Правда. Життя

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